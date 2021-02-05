Ocak 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Ocak 2021 en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2021 yılının ocak ayında dünya genelinde en fazla indirilen uygulamalar belli oldu. Listenin ilk sırasında anlık mesajlaşma platformu Telegram yer aldı. Geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalara dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Ocak 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, dün yayımladığı rapor ile beraber 2021 senesinin ocak ayında en çok kazanan uygulamaları açıklamıştı. Yayımlanan rapora göre geçtiğimiz ay en çok kazanç sağlayan uygulama Tiktok olmuştu. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok’un ocak ayındaki hasılatı 128 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı. Peki, geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalar neler?

WhatsApp Messenger'ın yeni gizlilik sözleşmesini duyurmasıyla birlikte Telegram'ın kullanımı ciddi oranda artmıştı. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere baktığımızda da ocak ayında en çok indirilen uygulamanın Telegram olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz ay anlık mesajlaşma uygulamasının indirme sayısı 63 milyonu aştı. Böylece listenin ilk sırasına konumlanmayı başardı. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 24’ünü Hindistan'dan, yüzde 10’unu Endonezya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında yaklaşık 62 milyon indirme sayısı ile TikTok yer aldı. Sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 17’sini Çin'den, yüzde 10’unu ise Amerika Birleşik Devletleri’nden elde etti. Listenin üçüncü sırasında Signal yer alırken dördüncü sırada ise Facebook konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

Ocak 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Uygulamaları

TikTok YouTube Zoom Telegram Facebook Instagram WhatsApp Messenger Messenger WeChat Signal

Ocak 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Uygulamaları