Ocak 2021 En Çok Kazanan Uygulamalar Belli Oldu

Ocak 2021 en çok kazanan uygulamalar açıklandı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora baktığımızda popüler sosyal medya platformu TikTok’un yine büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. TikTok, 2020 yılında da büyük başarılar elde etmişti. Geçtiğimiz ay en çok hasılat elde eden uygulamalara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ocak 2021 En Çok Kazanan Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, 2021 yılının ocak ayında en çok hasılat elde eden uygulamaların yer aldığı bir rapor yayımladı. Rapor hazırlanırken 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama harcamaları göz önünde bulunduruldu. Yayımlanan listenin ilk sırasında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok yer aldı.

Geçtiğimiz aylar da büyük başarıların altına imza atan TikTok, ocak ayında 128 milyon dolar gelir elde etti. 128 milyon doların yüzde 82'si Ameirka Birleşik Devletleri'nden, yüzde 8'si Çin'den ve yüzde 2'si Türkiye'den elde edildi. TikTok’un geçtiğimiz ayda elde ettiği kazancı, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 3,8 kat arttı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında manga abonelik hizmeti Piccoma yer aldı. Piccoma, geçtiğimiz ay yaklaşık 96 milyon dolar gelir elde etti. Dünya genelinde en çok kazanan ikinci uygulama olmayı başaran platform, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 6,9 kat daha fazla gelir elde etti. Piccoma'nın tüm gelirleri Japonya'dan geldi.

Listenin üçüncü sırasında popüler video paylaşım platformu YouTube yer alırken dördüncü sırada ise Tinder bulunuyor. Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

TikTok Piccoma YouTube Tinder Tencent Video Disney+ iQIYI LINE LINE Manga Google One

Ocak 2021 App Store’un En Çok Kazanan Uygulamaları

TikTok YouTube Tinder Tencent Video iQIYI Piccoma Disney+ LINE Manga Netflix LINE

Ocak 2021 Google Play’in En Çok Kazanan Uygulamaları