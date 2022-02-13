Ocak Ayında En Çok Satan Konsollar ve Oyunlar Belli Oldu!

Pandemiden sonra değişen dünya düzeni ve gelişen teknolojiyle beraber oyun sektöründe de yenilikçi adımlar atıldı. Öte yandan tüm dünyada etkili olan stok sorunları nedeniyle de konsol satışlarında düşüş yaşandı. Ancak buna rağmen 2022 Ocak ayında Amerika’da en çok satan oyun konsolları ve oyunlar listesininilk sıralarında yine bilindik isimler yer aldı.

Sıralamada Birinciler Değişti

2022 Ocak ayındaki sıralamaya bakıldığında konsol tarafında bir ilk gerçekleştiği görülüyor. İlk defa PlayStation 5 ve Xbox, Nintendo Switch satışlarını aynı anda geçmeyi başardı. Oyunlar tarafında ise ilk sırada popüler oyun Pokémon Legends Arceus yer alıyor.

Öte yandan Spider-Man Miles Morales'in Ocak 2022 satışları göz önünde bulundurulduğunda Spider-Man Miles Morales, Amerika'da gelir bazında en iyi üçüncü PlayStation özel oyunu konumuna yerleşmiş oldu.

En Çok Satan Konsollar

PlayStation 5

Xbox Series

Nintendo Switch

En Çok Satan Oyunlar