Ocak 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ocak ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Ocak 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Call of Duty: Black Ops Cold War olurken Avrupa'da ise FIFA 21 oldu.

ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz yıl PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Sony Entertainment tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

FIFA 21 Hitman 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Immortals Fenyx Rising Demon’s Souls No Man’s Sky NBA 2K21 WRC 9 FIA World Rally Championship Sackboy: A Big Adventure Madden NFL 21 Dead by Daylight: Special Edition Borderlands 3 Watch Dogs: Legion Planet Coaster: Console Edition Godfall Dirt 5

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)