Ocak 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ocak ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?
Ocak 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi
Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Call of Duty: Black Ops Cold War olurken Avrupa'da ise FIFA 21 oldu.
ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz yıl PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Sony Entertainment tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Hitman 3
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Mortal Kombat 11
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- Godfall
- No Man’s Sky
- Watch Dogs: Legion
- Dead by Daylight: Special Edition
- Borderlands 3
- Devil May Cry 5 Special Edition
- Dirt 5
- Temtem
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- FIFA 21
- Hitman 3
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Immortals Fenyx Rising
- Demon’s Souls
- No Man’s Sky
- NBA 2K21
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Sackboy: A Big Adventure
- Madden NFL 21
- Dead by Daylight: Special Edition
- Borderlands 3
- Watch Dogs: Legion
- Planet Coaster: Console Edition
- Godfall
- Dirt 5
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- The Forest
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 21
- ARK: Survival Evolved
- NBA 2K21
- Gang Beasts
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
- Mortal Kombat 11
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
- Assassin’s Creed Valhalla
- Ghost of Tsushima
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker
- Hitman 3
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Jump Force
- UFC 4
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- FIFA 21
- The Forest
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- ARK: Survival Evolved
- Gran Turismo Sport
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Gang Beasts
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Valhalla
- Tekken 7
- eFootball PES 2021 Season Update
- Marvel’s Spider-Man
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
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