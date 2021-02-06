  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Ocak 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ocak 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ocak 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Peki, ocakta PS4 ve PS5 üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? İşte bütün ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ocak ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?

Ocak 2021 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi

Sony Entertainment, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Call of Duty: Black Ops Cold War olurken Avrupa'da ise FIFA 21 oldu.

ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz yıl PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Sony Entertainment tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Hitman 3
  3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  4. Madden NFL 21
  5. NBA 2K21
  6. Assassin’s Creed Valhalla
  7. FIFA 21
  8. Demon’s Souls
  9. Mortal Kombat 11
  10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  11. Sackboy: A Big Adventure
  12. Immortals Fenyx Rising
  13. Godfall
  14. No Man’s Sky
  15. Watch Dogs: Legion
  16. Dead by Daylight: Special Edition
  17. Borderlands 3
  18. Devil May Cry 5 Special Edition
  19. Dirt 5
  20. Temtem

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. FIFA 21
  2. Hitman 3
  3. Call of Duty: Black Ops Cold War
  4. Assassin’s Creed Valhalla
  5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  6. Mortal Kombat 11
  7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  8. Immortals Fenyx Rising
  9. Demon’s Souls
  10. No Man’s Sky
  11. NBA 2K21
  12. WRC 9 FIA World Rally Championship
  13. Sackboy: A Big Adventure
  14. Madden NFL 21
  15. Dead by Daylight: Special Edition
  16. Borderlands 3
  17. Watch Dogs: Legion
  18. Planet Coaster: Console Edition
  19. Godfall
  20. Dirt 5

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Grand Theft Auto V
  3. Minecraft
  4. The Forest
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Madden NFL 21
  7. ARK: Survival Evolved
  8. NBA 2K21
  9. Gang Beasts
  10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  11. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
  12. Mortal Kombat 11
  13. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
  14. Assassin’s Creed Valhalla
  15. Ghost of Tsushima
  16. Naruto To Boruto: Shinobi Striker
  17. Hitman 3
  18. Star Wars Jedi: Fallen Order
  19. Jump Force
  20. UFC 4

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Grand Theft Auto V
  3. Minecraft
  4. FIFA 21
  5. The Forest
  6. The Crew 2
  7. Red Dead Redemption 2
  8. ARK: Survival Evolved
  9. Gran Turismo Sport
  10. Fall Guys: Ultimate Knockout
  11. Horizon Zero Dawn Complete Edition
  12. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
  13. Gang Beasts
  14. Assassin’s Creed Odyssey
  15. Assassin’s Creed Valhalla
  16. Tekken 7
  17. eFootball PES 2021 Season Update
  18. Marvel’s Spider-Man
  19. The Witcher 3: Wild Hunt
  20. Crash Team Racing Nitro-Fueled

GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı! OYUN GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

YORUMLAR