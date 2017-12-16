Ocak'ta Netflix'e Yepyeni Dizi ve Şovlar Geliyor

2017 yılında popüleritesini artıran ve yaptığı kampanyalarla kullanıcı sayısını ikiye katlamayı başaran Netflix, 2018 yılında da bomba gibi olacak. Rakipleri Amazon ve Hulu'ya gelişmesine rağmen yükselişini devam ettiren Netflix, gelecek yılın ilk ayında kendi yapımı olan tam 31 farklı şov ve dizi ile kullanıcıları karşılayacak.
"Netflix Orijinal serisi" adı altında başarılı yapımlar çıkaran Netflix, bu kervana Ocak ayında 31 adet yapım daha ekleyecek. Çeşitli türde diziler ve şovları barındıracak bu yapımlar milyar dolarlık bütçelerle yapıldığını da belirtmek gerekiyor. Özellikle Narcos diziyle beraber İspanyol dizi ve şovlara özen gösteren şirket, yeni yılda da pek çok İspanyol yapımına yer verecek. Ayrıca gelecek yıl bazı belgesellerin ve dizilerin yeni sezonları sadece Netflix'de yayınlanacak.
Bunlara ek olarak önümüzdeki ay Netflix'de özel bir kampanya olabilir. Bu kampanyayı kaçırmazsanız yeni gelecek olan yapımlara da ilk siz ulaşmış olursunuz.
İşte Netflix'e gelecek olan yapımların tam listesi:
- Glacé — NETFLIX ORIGINAL
- Lovesick (3. sezon) — NETFLIX ORIGINAL
- Before I Wake — NETFLIX ORIGINAL
- Comedians in Cars Getting Coffee — NETFLIX ORIGINAL
- DEVILMAN crybaby — NETFLIX ORIGINAL
- Rotten — NETFLIX ORIGINAL
- Alejandro Riaño Especial de stand up — NETFLIX ORIGINAL
- Disjointed (2. kısım)— NETFLIX ORIGINAL
- Somebody Feed Phil — NETFLIX ORIGINAL
- The Man Who Would Be Polka King
- The Polka King — NETFLIX ORIGINAL
- Tom Segura: Disgraceful — NETFLIX ORIGINAL
- Katt Williams: Great America — NETFLIX ORIGINAL
- Arango y Sanint: Ríase El Show — NETFLIX ORIGINAL
- Tiempos de guerra — NETFLIX ORIGINAL
- Drug Lords — NETFLIX ORIGINAL
- Grace and Frankie (4. sezon) — NETFLIX ORIGINAL
- The Open House — NETFLIX ORIGINAL
- Trolls: The Beat Goes On! — NETFLIX ORIGINAL
- Todd Glass: Act Happy — NETFLIX ORIGINAL
- Ricardo Quevedo: Hay gente así –– NETFLIX ORIGINAL
- A Futile and Stupid Gesture — NETFLIX ORIGINAL
- Dirty Money — NETFLIX ORIGINAL
- Kavin Jay: Everybody Calm Down! — NETFLIX ORIGINAL
- Llama Llama — NETFLIX ORIGINAL
- One Day at a Time (2. sezon) — NETFLIX ORIGINAL
- Sebastián Marcelo Wainraich — NETFLIX ORIGINAL
- The Adventures of Puss in Boots (6. sezon)— NETFLIX ORIGINAL
- Mau Nieto: Viviendo sobrio… desde el bar — NETFLIX ORIGINAL
- El Ministerio del Tiempo (3. sezon)— NETFLIX ORIGINAL
- Babylon Berlin — NETFLIX ORIGINAL
- Retribution — NETFLIX ORIGINAL
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