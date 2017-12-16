Ocak'ta Netflix'e Yepyeni Dizi ve Şovlar Geliyor

2017 yılında popüleritesini artıran ve yaptığı kampanyalarla kullanıcı sayısını ikiye katlamayı başaran Netflix, 2018 yılında da bomba gibi olacak. Rakipleri Amazon ve Hulu'ya gelişmesine rağmen yükselişini devam ettiren Netflix, gelecek yılın ilk ayında kendi yapımı olan tam 31 farklı şov ve dizi ile kullanıcıları karşılayacak.

"Netflix Orijinal serisi" adı altında başarılı yapımlar çıkaran Netflix, bu kervana Ocak ayında 31 adet yapım daha ekleyecek. Çeşitli türde diziler ve şovları barındıracak bu yapımlar milyar dolarlık bütçelerle yapıldığını da belirtmek gerekiyor. Özellikle Narcos diziyle beraber İspanyol dizi ve şovlara özen gösteren şirket, yeni yılda da pek çok İspanyol yapımına yer verecek. Ayrıca gelecek yıl bazı belgesellerin ve dizilerin yeni sezonları sadece Netflix'de yayınlanacak.

Bunlara ek olarak önümüzdeki ay Netflix'de özel bir kampanya olabilir. Bu kampanyayı kaçırmazsanız yeni gelecek olan yapımlara da ilk siz ulaşmış olursunuz.

İşte Netflix'e gelecek olan yapımların tam listesi: