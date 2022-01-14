40 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 40 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz yapımı da duyuruldu. Bedava olarak sunulan yapıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, Galactic Civilizations III isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya, 20 Ocak 2022 saat 19.00'da sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı yapım da belli oldu. Relicta isimli video oyunu 20 Ocak 2022 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Mighty Polygon tarafından geliştirilen oyun, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Galactic Civilizations III Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen Galactic Civilizations III isimli video oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfanın üst kısımda yer alan arama butonuna "Galactic Civilizations III" yazarak ücretsiz yapımın sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen Galactic Civilizations III, 14 Mayıs 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Stardock Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımın PC sürümü 81 Metacritic puanına sahip.

Galactic Civilizations III Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 8 / 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2.3 GHz ya da eş değer bir işlemci

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: DirectX 10.1 uyumlu ekran kartı (1 GB)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

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