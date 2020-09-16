Oculus Quest 2 Tanıtıldı: Hepsi Bir Arada Sanal Gerçeklik Deneyimi

Facebook Connect etkinliğinde duyurulan yeni Oculus Quest 2, ilk Oculus Quest'te kıyasla birkaç kat daha güçlü. İşte Facebook'un hepsi bir arada sanal gerçeklik olarak nitelendirdiği Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 ilk modele göre başta performans olmak üzere pek çok noktada farklılıklara sahip. Önemli bir performans artışı sağlayan Snapdragon XR2 işlemciyle gelen yeni VR başlık, 6GB RAM'e sahip.

Oculus Quest 2'nin ekranı yüzde 50 daha fazla piksele, yerleşik IPD ayarlarına ve tek panel RGB özelliğiyle geliyor. Oculus Quest 2 ilk modeldeki iki OLED panel yerine tek bir LCD ekranıyla da dikkatlerden kaçmıyor.

Oculus Quest 2'de Splinter Cell ve Assassin's Creed oynayın

Yine ilk modele göre neredeyse yüzde 10 daha hafif olan yeni Oculus Quest 2'nin daha fazla içeriğe sahip olacağını da hatırlatalım. Ubisoft ve Facebook arasındaki anlaşma dahilinde Splinter Cell ve Assassin's Creed yeni yapımları VR sürümleriyle Oculus için sunulacak.

Oculus Quest 2 ABD için 13 Ekim'de siparişe sunulacak ve ön siparişler de bugün açılıyor. Oculus Quest 2, 299 dolardan satışa çıkacak ancak çeşitli içerik paketleriyle fiyatın değişebileceğini hatırlatalım.