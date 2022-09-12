Oculus Quest Pro Sızdırıldı: Meta Mühendisi Prototipi Otelde Unutmuş!

Uzun süredir metaverse üzerine yatırım yapan Meta'nın yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı Project Cambria kod adlı Quest Pro'nun tasarım detayları internette sızdırıldı. Yeni sanal gerçeklik gözlüğünün siızdrılma hikayesi de bir hayli ilginç.

Quest Pro prototipi olduğu düşünülen cihaz, bir Meta çalışanı tarafından otelde unutuldu. Zectariuz Gaming ismindeki bir içerik üreticisi de tamamen şans eseri yeni sanal gerçeklik gözlüğünün kutusunu buldu ve cihaz detaylarını kaydetmeyi başardı.

İşte Quest Pro'nun Tasarım Detayları

Zectariuz Gaming'in paylaştığı videoda kutunun üzerinde "Mühedislik örneği, satışa uygun değildir" ibaresi yer aldığı görülebiliyor. Project Cambria olarak bilinen sanal gerçeklik gözlüğü cihazının isminin Quest Pro olacağı da resmen bu kutu ile kanıtlanmış oldu. Geçmişte de çıkmadan önce dışarıda unutulan prototip ürünler, birçok sızıntıya sebep olmuş ve olaydan sorumlu mühendislerin işlerini çıkmaza sürüklemişti. Satışa kapalı olan prototip sürümleri, nadir olmaları sebebiyle eBay gibi sitelerde koleksiyonerler tarafından satın alınabiliyor. Hala cihazın elinde olduğunu iddia eden Zectariuz Gaming, prototipi unutan kişinin ısrarcı bir şekilde sanal gerçeklik gözlüğünü geri istediğini belirtiyor.

Quest Pro'nun tasarımında büyük değişiklikler bekleniyor. Ortaya çıkan sızıntı görüntülerde Quest Pro'nun önceki nesle kıyasla çok daha ince olması dikkat çekiyor. İçi boş bir dış hat tasarımına sahip olan Quest Pro, sanal gerçeklik gözlüklerinin sahip olduğu uzun süreli kullanımlarda baş ağrısı hissiyatını ortadan kaldırabilir. Çoğu sanal gerçeklik gözlüğüne göre çok daha küçük ve hafif duran Quest Pro'nun sektörde devrim yaratabileceği düşünülüyor.

Şimdilik iddialar hakkında Meta tarafından bir cevap gelmedi. Firmanın cihazı yapılacak olan Meta etkinliği kapsamında 11 Ekim'de tanıtması bekleniyor.