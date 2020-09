Oculus VR için Assassin's Creed ve Splinter Cell Duyuruldu

Assassin's Creed ve Splinter Cell deneyimini bir de sanal gerçeklik cihazında yaşamak istiyorsanız ve Oculus cihazı sahibiyseniz, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Oculus VR için Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunları geliştiriliyor. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene içerisinde Facebook ve Fransız yayıncı arasında bir anlaşma imzalanmış olduğunu ve Oculus cihazları için Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının yapılacağını öğrenmiştik. Bunun başlıca sebebi ise sanal gerçeklik cihazlarının satışlarını arttırmaktı. Ne var ki bir süredir ne Ubisoft ne de Oculus cephesinden konu ile ilgili bir açıklama gelmemişti. Ta ki bugüne kadar.

Oculus VR için Assassin's Creed ve Splinter Cell Geliyor!

Oculus Quest 2 cihazının resmi olarak duyurulduğu Facebook Connect yayını sırasında sürpriz bir duyuru yapan Fransız yayıncı, Oculus cihazları için Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının duyurularını yaptı. Verilen bilgiye göre, Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf ve Ubisoft Mumbai stüdyolarının da destek verdiği oyunlar, Red Storm Entertainment tarafından geliştiriliyormuş. Bu stüdyonun sanal gerçeklik oyunları ile ilgili bir geçmişinin olduğunu söyleyelim. Öyle ki 2016 yılında satışa sunulmuş olan Star Trek: Bridge Crew ve Werewolves Within, bu stüdyonun bünyesinden çıkmıştı. Ayrıca Rainbow Six ve Ghost Recon oyunları üzerinde de çalışmalar gerçekleştirmişlerdi.

Şu an için ne Assassin's Creed VR ne de Splinter Cell VR oyunları hakkında bir detay paylaşılmadı. Yani çıkış tarihi ve bizlere neler sunacakları hakkında bir şey bilinmiyor. Ancak her ikisinin de temelden sanal gerçeklik için geliştirileceği, her iki serinin de özünden elementlerin bulunacağı ve unutulmaz olacak duygusal ve sürükleyici bir deneyim sunabilmek için Oculus teknolojisinden tamamıyla faydalanılacağı söyleniyor.