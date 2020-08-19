Oculus VR İçin Facebook Kullanmak Zorunlu Hale Geliyor

Facebook 2014'te Oculus'u satın aldığı günden beri VR kulaklığı Facebook ile birleştirmesi bekleniyordu. En nihayetinde artık Oculus VR'da hesap açabilmek için Facebook üzerinden profil oluşturmanız gerecek.

Oculus'un yaptığı duyuruya göre Ekim ayından itibaren, gelecekte piyasaya sürülecek tüm Oculus donanımları da dahil olmak üzere Oculus VR'da oturum açmak için Facebook hesabına ihtiyacınız olacak. Ayrıca Oculus satın almış ve Oculus profili oluşturmuş kişiler için işler biraz daha karışık.

Oculus VR için Facebook'la birleşme dönemi

Şirketten gelen duyuru kapsamında Ekim ayında Facebook'ta oturum açmaya ve hesabı Oculus profilinizle birleştirmeye davet edileceksiniz. Reddederseniz de 2023'e kadar bağımsız Oculus profilinizi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sonrasında hesap kullanımdan kalıdırılacak.

"Oculus ve Facebook hesaplarınızı birleştirmemeyi seçerseniz, cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak tam işlevsellik için Facebook hesabı kullanmanız gerekiyor" şeklinde açıklama yapan Oculus şöyle devam ediyor:

"Bazı oyunların ve uygulamaların artık çalışmayabileceğini düşünsek de, satın aldığınız içeriği kullanmaya devam etmenize izin verecek adımlar atacağız. Uygulamaların Facebook hesabı gerektiren özellikler içermemesi veya bir geliştiricinin, satın aldığınız uygulama veya oyunu desteklemesi için çalışacağız"