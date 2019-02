Odasını Toplamayanlara Skype'tan Güzel Haber

Skype, yayınladığı yeni güncelleme ile birçok kullanıcısı memnun edecek bir yeniliği, görüntülü konuşma seçeneğine eklediğini duyurdu. Güncellemeyle Skype görüntülü konuşmalar sırasında hemen arkanıza blur ekleyebileceğiniz duyuruldu.

Müdürünüz sizi aradı ve birkaç dakika içinde Skype üzerinden görüşme yapmanız gerektiğini söyledi; ancak sizin odanız olmaması gerektiği kadar dağınık, müdürün görmemesi gereken şeyler hemen arkanızda duruyor. Ne yapardınız?

Böylesine durumlar yaşayan kullanıcılarını düşünen Skype, arka plan bulanıklığı özelliğinin bugünden sonra görüntülü konuşmalar sırasında tercih edilebileceğini aktardı. Yapılan açıklamada, “[Arka plan bulanıklığı] sayesinde artık kameranızda görünenleri düşünmeden yaptığınız işe odaklanabileceksiniz” denildi. Geliştirmeye devam edilen yapay zeka teknolojilerini sisteme eklemeye devam ettiklerini belirten Skype, yeni bulanıklaştırma seçeneğinin de yapay zeka tarafından sağlandığını ve insanları algılayarak, geri kalan her şeyi bulanık hale getirdiği söylendi.

Yeni özelliği denemek için hemen aşağıda yer alan Skype indir tuşuna basabilir ve yeni sürümü edinebilirsiniz. Yeni sürümü kurduktan sonra herhangi bir görüntülü konuşmaya başlamadan önce kamera tuşuna basıp, kendi görüntünüz altında çıkan küçük tuşu aktif ederek, arka plana bulanıklık ekleyebilirsiniz.

