Oddworld: Stranger's Wrath HD Bu Ay Switch için de Gelecek

Switch'inizde Oddworld: Stranger's Wrath HD için yer açın. Oddworld Inhabitants, oyunun Nintendo konsoluna 23 Ocak 2020 tarihinde çıkışını yapacağını duyurdu. Şu anda eShop üzerinden £26.99 gibi bir fiyata ön-sipariş ile anılabilir.

Oddworld: Stranger's Wrath, 2005 yılında Xbox için satışa sunulmuştu. Sonrasında ise PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, iOS ve Android tabanlı cihazlar, OnLive ve Ouya platformlarına taşınmıştı.

Oyunda nihai ödülü cebe indirmek için tehlikeli bir göreve çıkmış olan Stranger isimli gizemli bir ödül avcısı rolünde olacaksınız. Karakterimizin ödüle ihtiyacının olmasının nedeni ise detaylarını senaryonun akışı boyunca öğrenebileceğiniz sağlık sorunu ve iyileşmenin yolu da hayli pahalı olan bir operasyondan geçiyor. Ne var ki yeteri kadar Moolah kazanmaya giden yolda, Mongo River sahibinin nihai ödülünü kabul etmesi ile Stranger için hikayenin gidişatı büyük ölçüde değişiyor.

Oddworld: Stranger's Wrath'te üç farklı zorluk derecesi var. Tercihen birinci veya üçüncü kişi bakış açısından oynanabilen oyunda, kilidini açabileceğiniz birçok eşya ve hoş sürprizler sizleri bekleyecek. Ayrıca Bounty Store üzerinden alacağınız ve kasaba halkı ile konuşarak yerini öğreneceğiniz ödül avcılığı görevleri de bulunuyor.

Oddworld: Stranger's Wrath HD oyununun Switch versiyonu için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.