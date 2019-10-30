Ödemeleri Akıllı Telefonlarla Yapabilecek Miyiz?

Ödeme sistemlerinin değiştiği günümüz dünyasıyda son derece ilginç detaylarla karşılaşmak mümkün. Örneğin artık akıllı telefonlar, ödeme imkanının olduğu cihazlara dönüşebilir.

Kredi kartları ve diğer birçok banka kartı bizlerin ödeme için kullandığı yöntemler içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Her ne kadar yakın bir zamanda olması tahmin edilmese bile orta vadede ödemeler akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Apple ve Xiaomi bu konuda son derece iddialı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple ve Xiaomi gibi firmalar ortak biri sistem kurmak istiyor.

Apple tarafından dağıtılan Apple Card sistemi işte tam da böyle bir ekosistemi anlatıyor. Akıllı telefonla bağlantılı bir kart üzerinden ödeme yapma imkanı sunan Apple Card kullanıcılar için önemli avantajlar sağlıyor.

Xiaomi başta olmak üzere Samsung ve Huawei gibi şirketler de kullanıcılarına çeşitli ödeme seçenekleri sunabiliyor. Böylece onlar için bir ekosistem oluşturduğuna inanıyor.

Muhtemelen 2020 yılından itibaren akıllı telefon üzerinden yapılan ödemeler çok daha büyük boyutlara ulaşacak. Peki sizce bu tür ödeme sistemleri güvenliği olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.