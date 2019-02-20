Ödevini Robota Yaptıran Kız Çin'in Gündemine Oturdu

Çin’de yaşayan küçük bir öğrenci, internetten satın aldığı bir robota ödevini yaptırdı. Çin’de sosyal medyanın gündemine oturan küçük kızın yaptığı etik tartışmalarına yol açarken, birçok kullanıcı kızın makineler üzerindeki ilgisini devam ettirmesini söyledi.

Qianjiang Evening News isimli İngilizce yayın yapan Çin kaynaklı internet sitesi tarafından aktarılan haberde, ödevini robota yaptıran öğrencinin hikayesine yer verildi. Hangzhou bölgesinin Kuzey Doğu bölgesindeki Harbin kentinde yaşayan Zhang soyisimli bir kadın, 15 yaşındaki kızının, Ay Yeni Yılı tatili sırasında kendisine verilen ödevleri yapabilmek adına robot satın aldığını fark etti. Aldığı robotu çeşitli kitaplardan birebir kopya yapmak ya da kompozisyon yazmak için kullanan kız, bütün bu çabayı daha fazla gezebilmek adına yaptı.

Akıllara durgunluk veren bir taktikle ödevlerini yapan kızın annesi, verilen önce ödeve rağmen kızının bütün ödevleri 2 gün içerisinde bitirmesine şaşırdığını ve kızının odasını temizlerken bulduğu robotla her şeyin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kızının, robotu satın almak için 800 yuan yani yaklaşık 630 Türk Lirası ödediğini dile getiren anne, bütün olayı ortaya çıkardıktan sonra kızına; “Bu robot ödevlerine yardım edebilir ama sınavlarda ne yapacaksın?” diye sorduğunu dile getirdi. Annenin bu söylemiyle bütün dünyadaki ebeveynlerin benzer serzenişlerde bulundukları da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.