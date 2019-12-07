ODTÜ’de Uzay Teknolojileri Test Merkezi Açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yürüttüğü 'Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı' projesi kapsamında, uzay teknolojilerinin testlerinin yapılacağı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı sisteminin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı açılış töreni, Kahramankazan'da bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Ağbal, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve rekabetçiliğinin artırılması için başta imalat sanayi olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Yeni test merkezinin önemine de vurgu yapan Ağbal, burada uzay teknolojileri alanında önemli çalışmalar yapılacağını belirtti.

Ağbal, "Ekonomide kaydedilen tüm gelişmelerin arkasında yıllardır sürdürülen büyük bir emek ve gayret var. Özellikle Ar-Ge alanında önemli ilerlemeler kaydettik. 2002 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı 0,52 düzeyindeyken, şimdi yüzde 1,03 ile 1,05 seviyelerinde. Bu yeterli mi, değil aslında. 2023 hedefimiz bunu yüzde 1,8'e çıkarmak. İnşallah özel sektör, üniversite ve kamunun Ar-Ge harcamalarını artıracağı önemli bir hamle dönemi olacak. 11'inci Kalkınma Planı'nda hedefimizde özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payının artmasını da önemsiyoruz." diye konuştu.

ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz de, bu tesis sayesinde Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek tesis hakkında açıklamalarda bulundu.