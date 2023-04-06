ODTÜ İşletme Topluluğu: Big Data Bang Etkinliği Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek!

ODTÜ İşletme Topluluğu, Big Data Bang ile alanında uzman veri bilimcileri ve veri mühendisleri ağırlıyor. Keyifli ve bilgilendirici oturumlarla karşınıza çıkan Big Data Bang, bu alanda bilgi edinmek ve Data alanında kendini geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerine açık bir etkinlik şeklinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından çevrimiçi düzenlenen sertifikalı bir etkinlik olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

ODTÜ İşletme Topluluğu'nun Etkinliğine Katılın!

Big Data Bang etkinliği, veri bilimi alanında katılımcılarını interaktif bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Yazılım ve veri dünyasındaki önemli isimlerin yer alacağı etkinlikte uzman veri bilimciler, mühendisler ve akademisyenler tecrübelerini aktaracak. Siz katılımcılar da uzmanlara sorularınızı doğrudan sorabileceksiniz.

Global ve ulusal şirketlerin veri bilimcilerinin katılımıyla şirketlerin veri ile ilgili tüm mekanizmalarını yakından tanıma şansı elde edilebilecek. Sertifikalı ve ücretsiz Big Data Bang etkinliği, 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak sizlerle olacak.

Dijital biletinizi alırken 1 aylık FilmBox+ üyelik kodu da kazanma fırsatınız olacak.

Detaylar ve başvuru için biletimGO üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz.