ODTÜ'lü Öğrencilerin Uygulamasıyla Park Yeri Aramaya Son! 

Ankara'da yaşayan makine mühendisi Berk Şahin ile arkadaşları Taha Şahin ve Halil Bakırcı, tatil için geldikleri memleketleri Amasya'da park sorunuyla karşılaştı. Uzun bir süre araçlarını park edecek yer bulamayan arkadaşlar, en sonunda bu sorunu çözmek için bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

TÜBİTAK'tan destek alan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bulunan ofislerinde çalışmaya başlayan arkadaşlar, sürücülere boş park alanlarını gösteren ve otopark işletmelerini daha verimli hale getiren bir sistem geliştirdi.

Parxlab olarak adlandırılan bu sistemde park alanlarına sensörler konuluyor ve sürücüler cep telefonlarına indirecekleri bir uygulama üzerinden boş park alanlarını görebiliyor. Uygulamayla sürücülerin en yakındaki boş park alanına yönlendirildiğini söyleyen Berk Şahin, "Uygulama ile cadde üstü otopark işletmeleri için de verimliliği artırmış oluyoruz. Sürücü, mobil uygulamayı telefonuna indirdiğinde bulunduğu yere en yakın boş park alanını görecek ve kendine bir rota çizilecek. Projemiz sayesinde sürücüler, boş park alanı ararken harcadığı zamandan ve yakıttan tasarruf edecek." dedi.

Amasya Belediyesi ile anlaştıklarını ve projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Şahin, "Bize destek verildiği takdirde bu sistem tüm Türkiye'de uygulanabilir hale gelebilir. Projemize yöneticilerin ve vatandaşların ilgisi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri mobil uygulamaya otopark hizmeti veren bazı belediyeler ve alışveriş merkezlerinden talep geldiğini ve bu konuda görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Taha Şahin, "Artık sürücüler park yeri arama stresi yaşamayacak. Mobil uygulama üzerinden boş park yerine rahatlıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda park ücretlerini de mobil uygulama üzerinden ödeyebilecekler." diye konuştu.