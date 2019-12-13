ODTÜ'nün Yetkisinde Bulunan '.tr' Uzantısı BTK'ya Devredildi!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) elinde bulunan '.tr' uzantısının tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devraldı.

Devir Gerçekleşti

'com.tr' gibi alan adlarını alırken başvuru yapılan sistemin yetkilerini elinde bulunduran ODTÜ, bireysel ya da ticari başvuruları denetleyip tahsisinin sağlanmasını kontrol ediyordu. Bu tahsislerden yılda 25 milyon TL kazandığı tahmin edilen üniversitenin yetkilerini BTK devraldı.

Benzer şekilde '.tr' uzantılı alan adlarında bulunan sponsor yetkileri de BTK'ya devredilmiş oldu.

ODTÜ tarafından yapılan açıklamada nic.tr altında yapılan tahsislerin ve yenilemelerin üç ay içerisinde durdurulacağı belirtildi. Site üzerinde yapılan açıklamada "21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' kayıt otoritesi yetkisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruma'na devretmiştir. Sözleşme gereği 2020 Ağustos ayında nic.tr sisteminin kapatılması ve .tr ağ bilgi sisteminin faaliyete geçmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.