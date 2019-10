Ödüllü Animatör Jonathan Cooper da Naughty Dog ile Yollarını Ayırdı

Oyun dünyasının önemli yıldızlarından bir tanesi olan Naughty Dog, yıllar içerisinde birçok ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Son dönemde de Uncharted serisinin önemli ismi Amy Hennig, Brian Karis, Eş Başkan Christophe Balestra, Oyun yönetmeni Bruce Straley ve Uncharted: Kayıp Miras Yönetmeni Shaun Escayg gibi isimlerin ayrılık haberlerini almıştık. Bu defa da ödüllü video oyun animatörü Jonathan Cooper, Naughty Dog ile yollarını ayırdı.

Jonathan Cooper geliştirici stüdyoya beş yıl önce katılmıştı. Katılımından sonra da Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras ve Mayıs ayının sonlarına doğru satışa sunulacak olan The Last of Us Part II oyununda animatör olarak çalışmıştı. Naughty Dog stüdyosuna katılımından önce de Mass Effect 2 ve Assassin's Creed III oyunlarının geliştirici kadrosunda yer almış ve Deus Ex: Human Revolution oyununun da üretim öncesi aşamasında Baş Animatör pozisyonunda bulunmuştu.

Kendisinin LinkedIn profiline bakıldığında, gerçekte Eylül ayı içerisinde ayrıldığı görülüyor ama Jonathan Cooper duyuruyu hafta sonu Twitter hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımında, "Naughty Dog ile yollarımı ayırmaya karar verdim." yorumunda bulundu ve şunları söyledi: "Bu tarihi stüdyoya PS4 devrinde katkıda bulunduğum için mutluyum ve gelecekteki çabaları için şans diliyorum."

I'm thankful to have contributed to the PS4 era of this storied studio, and I wish them luck in their future endeavours. — Jonathan Cooper (@GameAnim) 26 Ekim 2019

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II, 29 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.