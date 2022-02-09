Girişimcileri Bir Araya Getiren Ödüllü CampTech Anka Yarışması Duyuruldu!

İlki 2022 yılının mart ayında düzenlenecek, birincil amacı girişimcileri bir araya getirmek olan ödüllü CampTech Anka yarışması duyuruldu. 32 saatlik teknolojik start-up yarışmasında girişimcilerin çeşitli eğitim ve mentor görüşmeleri ile iş fikirlerini geliştirip jüri ve yatırımcılara sunarak hayata geçirmesi doğrultusunda destek vermeyi amaçlıyor.

Yarışmanın finalinde jüri değerlendirmeleri ile dereceye girecek olan 3 ekip, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezinde açık ve kapalı ofis gibi imkânlardan faydalanma şansı elde ederken sponsorlar tarafından sağlanan maddi ödüllerden yararlanabilecek.

Dereceye giremeyen yarışmacılar da yatırımcı sunumları ile iş fikirlerine destek alabilecek bir ağa sahip olacak. Yarışmacılar, bu süre zarfında aldığı eğitimlerle girişimcilik ekosistemine dahil olacak.

Söz konusu yarışma ile hayatın her alanındaki zorlukları aşmada etkili, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir ya da birkaçına doğrudan katkıda bulunan, toplum ve çevre için faydalı, teknoloji ile çözüme ulaşan yenilikçi ve uygulanmaya açık iş fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek mümkün olacak.

Etkinlik ile ilgili sorularınız ya da önerileriniz varsa bunların tamamını CampTech Anka'nın sitesini, Instagram hesabını ziyaret ederek veya "[email protected]" e-posta adresini kullanarak giderebilirsiniz.

Anka CampTech Yarışması Ne Zaman Düzenlenecek?

Yarışma, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik programı şu şekilde:

26 Mart 2022 Cumartesi

09.00-09.10: Açılış konuşması

09.10-10.10: Fikir sunumları

10.10-10.40: Takım kurma

10.40-11.30: Çalışmaların başlaması

11.40-12.30: Start-up keşif kanvası eğitimi

12.30-13.30: Öğle yemeği

13.30-17.00: Serbest çalışma

18.00-19.00: Nöromarketing Workshop

19.00-20.00: Akşam yemeği

2000-21.00: Tasarımsal düşünme eğitimi

21.00-00.00: Serbest çalışma

27 Mart 2022 Pazar

08.00-09.00: Kahvaltı

09.00-10.00: Mentor görüşmeleri

10.00-12.00: Sunum eğitimi

12.30-13.30: Öğle yemeği

13.30-15.30: Son kontroller

15.30: Sunumların teslimi

16.00: Sunumların başlaması

17.30: Sunumların bitişi

18.30: Sonuçların açıklanması ve ödül töreni

CampTech Anka Ödülleri Neler?

1. olan ekibe Ankara Üniversitesi Teknokent TTO Kuluçka Merkezinde kapalı ofis imkânı ve Ankara Üniversitesi Örsem Ilgaz tatili verilecek.

2. ve 3. olan ekip Ankara Üniversitesi Teknokent TTO Kuluçka Merkezinde açık ofis imkânı ve Ankara Üniversitesi Örsem Elmadağ tatil hakkı elde edecek.

Bu ödüllere ek olarak dereceye giren ekiplere sponsorlardan gelen maddi destekler ile para ödülü de verilecek.

Yarışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler