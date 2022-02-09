Girişimcileri Bir Araya Getiren Ödüllü CampTech Anka Yarışması Duyuruldu!
Dereceye girenlerin ödül alacağı ve katılımcıların iş fikirlerini geliştirebileceği CampTech Anka yarışması duyuruldu. Etkinlik, mart ayında düzenlenecek.
İlki 2022 yılının mart ayında düzenlenecek, birincil amacı girişimcileri bir araya getirmek olan ödüllü CampTech Anka yarışması duyuruldu. 32 saatlik teknolojik start-up yarışmasında girişimcilerin çeşitli eğitim ve mentor görüşmeleri ile iş fikirlerini geliştirip jüri ve yatırımcılara sunarak hayata geçirmesi doğrultusunda destek vermeyi amaçlıyor.
Yarışmanın finalinde jüri değerlendirmeleri ile dereceye girecek olan 3 ekip, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezinde açık ve kapalı ofis gibi imkânlardan faydalanma şansı elde ederken sponsorlar tarafından sağlanan maddi ödüllerden yararlanabilecek.
Dereceye giremeyen yarışmacılar da yatırımcı sunumları ile iş fikirlerine destek alabilecek bir ağa sahip olacak. Yarışmacılar, bu süre zarfında aldığı eğitimlerle girişimcilik ekosistemine dahil olacak.
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Belli Oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), 2017-2019 yılları arasında başvuran şirketler arasından en hızlı satış geliri elde eden 100 şirketin olduğu bir liste yayımladı.
Söz konusu yarışma ile hayatın her alanındaki zorlukları aşmada etkili, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir ya da birkaçına doğrudan katkıda bulunan, toplum ve çevre için faydalı, teknoloji ile çözüme ulaşan yenilikçi ve uygulanmaya açık iş fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek mümkün olacak.
Etkinlik ile ilgili sorularınız ya da önerileriniz varsa bunların tamamını CampTech Anka'nın sitesini, Instagram hesabını ziyaret ederek veya "[email protected]" e-posta adresini kullanarak giderebilirsiniz.
Anka CampTech Yarışması Ne Zaman Düzenlenecek?
Yarışma, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik programı şu şekilde:
26 Mart 2022 Cumartesi
- 09.00-09.10: Açılış konuşması
- 09.10-10.10: Fikir sunumları
- 10.10-10.40: Takım kurma
- 10.40-11.30: Çalışmaların başlaması
- 11.40-12.30: Start-up keşif kanvası eğitimi
- 12.30-13.30: Öğle yemeği
- 13.30-17.00: Serbest çalışma
- 18.00-19.00: Nöromarketing Workshop
- 19.00-20.00: Akşam yemeği
- 2000-21.00: Tasarımsal düşünme eğitimi
- 21.00-00.00: Serbest çalışma
27 Mart 2022 Pazar
- 08.00-09.00: Kahvaltı
- 09.00-10.00: Mentor görüşmeleri
- 10.00-12.00: Sunum eğitimi
- 12.30-13.30: Öğle yemeği
- 13.30-15.30: Son kontroller
- 15.30: Sunumların teslimi
- 16.00: Sunumların başlaması
- 17.30: Sunumların bitişi
- 18.30: Sonuçların açıklanması ve ödül töreni
CampTech Anka Ödülleri Neler?
- 1. olan ekibe Ankara Üniversitesi Teknokent TTO Kuluçka Merkezinde kapalı ofis imkânı ve Ankara Üniversitesi Örsem Ilgaz tatili verilecek.
- 2. ve 3. olan ekip Ankara Üniversitesi Teknokent TTO Kuluçka Merkezinde açık ofis imkânı ve Ankara Üniversitesi Örsem Elmadağ tatil hakkı elde edecek.
- Bu ödüllere ek olarak dereceye giren ekiplere sponsorlardan gelen maddi destekler ile para ödülü de verilecek.
Yarışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Ekipler: Bir takım en az 3, en fazla 5 kişiden oluşmalı.
- Roller: Yarışmaya iş geliştirici, tasarımcı, teknik uygulayıcı rollerinden bir tanesini seçerek başvurulabilir.
- Yarışmanın düzenleneceği yer: Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319 Cad. No: 35, A Blok., Gölbaşı/Ankara
- Katılım: Yarışmaya lisans öğrencileri katılım sağlayabilir. Bununla birlikte katılım tamamen ücretsiz.
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