Ödüllü Türk Oyunu Ücretsiz Olarak Android ve iOS'e Çıktı

Erdem Şen tarafından geliştirilen Bard’s Gold, bilgisayar ve konsollar üzerinde yayınlanmasının ardından, meşakkatli bir uyarlama sürecinin sonunda, mobil platformlar için de piyasaya sürüldü. Bard’s Gold ücretsiz olarak Android ve iOS için yayınlandı.

Türk oyun yapımcısı Erdem Şen’in geliştirdiği Bard’s Gold, ilk olarak bilgisayar oyuncularıyla buluşmuştu. Zahmetli yapım sürecinin ardından Steam’deki yerini alan yapım, nostaljik platform oyunlarını seven ve eski tarzda oyunlar oynamak isteyenleri mest etmeyi başarmıştı.

Steam’den sonra PlayStation 4 ve PlayStation Vita için yayınlanan yapım, Türk geliştiricilerin ellerinden çıkan oyunlar arasında bir ilk başarmış ve bu platformlar için yayınlanan ilk Türk oyunu olma unvanını ele geçirmişti. PlayStation 4 için kutulu olarak satılma başarısı gösteren oyun, Xbox One için de piyasaya sürülmüş ve neredeyse çıkabileceği her platformda yerini almıştı. Oynayanların çok sevdiği ve sonuna kadar gitmeden bırakamadığı Bard’s Gold, geçtiğimiz haftasonu itibarıyla Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı.

Eski platform oyunlarını örnek alması nedeniyle yavaş yapısıyla dikkat çeken Bard’s Gold, oyunculara gerçek bir platform oyunu deneyimi sunmasının yanı sıra başarılı oynanışıyla eğlenceli saatler vaat ediyor. Çıktığı her platformda çok sevilen ve binlerce kişiye ulaşan Bard’s Gold’un oynanışa dair daha ayrıntılı bilgileri hemen yukarıda yer alan videodan alabileceğiniz gibi oyunu hemen denemek için aşağıdaki “indir” tuşuna basmanız yeterli.