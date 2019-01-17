Ödüllü Yerli Oyun Oddmar, Ücretsiz Olarak Android'e Geldi

Yerli oyun geliştiricisi MOBGE tarafından yapılan ve ilk olarak iOS platformuna çıkan Oddmar, bugün itibarıyla Google Play üzerindeki yerini aldı. Diğer platformların aksine Oddmar, Android’e ücretsiz olarak yayınlandı.

Bilkent Üniversitesi mezunu iki arkadaş tarafından geliştirilen Oddmar, yapımcılarının dahi beklemediği başarılar yakalamıştı. Alman Tasarım Ödülü 2019 ve Apple Tasarım Ödülü 2019 gibi prestijli ödülleri kazanan Oddmar, geçtiğimiz yılın en iyi iOS oyunları arasında dahi gösterilmişti.

Tüm bu ödülleri hak edecek kadar güzel görsellere ve oynanışa sahip olan Oddmar, iOS üzerinde yakaladığı başarının ardından Android kullanıcılarını selamlamak adına harekete geçti. Bugün itibarıyla Google Play üzerindeki yerini alan Oddmar, sürpriz şekilde ücretsiz şekilde yayınlandı.

Oddmar’ın hikayesi ve oynanışının temelleriyse yapımcıları tarafından şöyle açıklanmış durumda: “Oyunun baş karakteri, yaşadığı köyün halkına ayak uydurmakta güçlük çeken bir Viking olan Oddmar'dır. Macera günün birinde, bir orman perisinin Oddmar'a büyülü bir mantar vermesiyle başlar. El ile ayrıntılı şekilde tasarlanmış 24 adet fizik tabanlı bulmaca seviyesini ve zorlu platform görevlerini oynayın. 4 adet dünyanın her biri zorlu boss savaşlarıyla sonlanmaktadır. Oyun boyunca elde edeceğiniz sihirle dövülmüş silah ve kalkanlarla, kendi oyun tarzınızı belirleyin.”