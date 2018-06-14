Office 365'te Önemli Değişiklikler Yapılacak

Microsoft, Office 365 üzerinde yaptığı görsel değişikliklerin ardından, kullanıcı deneyimini güç ve basitlik ilkesiyle yenileme kararı aldığını duyurdu. Yapılan değişikliklerin başlangıçta üç alana yoğunlaşacağını söyleyen şirket, basitleştirilmiş bir şeriti, yeni renkleri, simgeleri ve Microsoft Graph’i kullanan arama özelliğini kullanıcılarına sunacağını söyledi.

Word, Excel, Powerpoint ve Outlook üzerinde yapılacak değişikliklerin kademeli olarak devreye gireceğini ifade eden Microsoft, yapılan değişikliklerin yeni iş kültüründen hareketle hazırlandığını vurguladı.

Basitleştirilmiş Şerit

Office 365’te yapılan ilk değişiklik, güncellenen şerit tasarımı olacak. Microsoft, yeni görünümle birlikte kullanıcılarına, en çok tercih ettikleri araçları şerite yerleştirerek kişiselleştirilmiş bir alan oluşturma imkanı sunacak ve daha net bir görünüm elde edilmesini sağlayacak. Buna rağmen ekranda daha fazla komut görmek isteyen kullanıcılar, uygulamaların en üst kısmında yer alan şeritleri üç satırda kullanmaya devam edebilecekler.

Yeni şerit tasarımı bugünden itibaren Word’ün tarayıcı sürümünde kullanılmaya başlanırken, Outlook’ta yapılan şerit değişikliği bazı Insider kullanıcıları için temmuz ayıyla birlikte aktif hale getirilecek. Microsoft, henüz hazır olmaması sebebiyle Windows için Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarında yeni şerit özelliğini henüz aktif etmeyecek.

Yeni Renkler ve Simgeler

Office 365’te yapılan bir başka büyük revizyon ise uygulamaların renklerinde ve simgelerinde olacak. Uygulamaların daha modern görünmesini sağlamak adına tasarlanan yeni simgeler, her boyuttaki ekranda daha net ve temiz şekilde görüntülenebilecek. Yine ilk olarak Word’ün web sürümünde kullanıma sunulacak olan yeni simgeler, bu ayın sonunda Insider programında yer alan Windows kullanıcılarının Works, Excel ve PowerPoint programlarında görüntülenmeye başlanacak.

Arama

Kullanıcıların beğenisine sunulacak son özellik ise arama konusunda olacak. Microsoft Graph özelliğinden yararlanılarak geliştirilen arama bölümünde, imlecinizi arama kutusuna yerleştirmenizle birlikte Office 365 size çeşitli arama önerileri getirecek. Halihazırda kurumsal kullanıcıların Office.com, SharePoint Online ve Outlook mobil uygulamasında kullanmaya başladıkları bu özellik, ağustos ayında önce Outlook web sürümünde devreye alınacak.

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