Microsoft Office Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi

Microsoft Office tasarımı yenilendi. Microsoft Office, Windows 11 için yeni bir tasarım ve 64-bit Arm sürümü alıyor. Microsoft'a göre bu daha temiz bir Office deneyimi ve Arm geliştirmesi sunacak.

Microsoft, bir sonraki Office sürümünün, Windows 11'e özel olarak tasarlandığını ifade ediyor. Windows 11'le birlikte yenilenen Office, geliştirilmiş performans ve 64 bit eklentiler için 64 bit Arm sürümüne sahip olacak. Office'in yeni sürümü şu anda beta aşamasında ve Office Insiders kullanıcıları tarafından test edilebilir.

Office tasarımı yenilendi: Hemen test edin

Microsoft, Office'in yeni tasarımını birkaç görsel paylaşarak duyurdu. Şirket, Windows 11'e özel bir tasarım kullanıyor olsa da Windows 11 Insider ve Windows 10 kullanıcılarına da sunuluyor. Yeni tasarıma ek olarak Office, Windows karanlık moduna ayak uyduruyor. Yazılım bu sayede geceleri beyaz sayfa boş bir belgede çalışmayı daha kolay hale getiriyor.

Microsoft, Windows 11 sistemi tanıtımında Arm hakkında konuşmaktan çekinmedi. Desteklenen CPU'ların kesin olmayan listesi bir dizi Qualcomm yongasını içeriyor. Şirket, yeni işletim sisteminin tablet özelliklerini göstermek için Arm destekli Surface Pro X'i kullanıyor. Arm sistemine sahip olanlar için bu muhtemelen güzel bir işaret. Çünkü Microsoft destekli uygulamalara sahip olmak, emülatörden daha verimli olacak ve daha iyi performans sağlayacaktır.

Bununla birlikte Office 64-bit Arm sürümünün Windows'a gelmesinin uzun sürmesi bir hayli garip duruyor olabilir. Örneğin M1 Mac, geçen yılın sonlarında bu desteğe kavuşmuştu. Microsoft'un bahsettiği birkaç özellik henüz Office'in Arm sürümüne gelmedi, ancak şu anda beta sürümünde sunulduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

Microsoft ayrıca, önümüzdeki yıl varsayılan Office yazı tipini değiştirecek ve kullanıcıların yeni varsayılanı seçmesine yardımcı olmasını istiyor. Word'de 700'den fazla yazı tipi seçeneği bulunuyor olsa da Microsoft, yaklaşık 15 yıldır Office'te Calibri yazı tipini kullanıyordu. Şimdi ise Office için beş yeni özel yazı tipi adayı bulunuyor.

64-bit Office'i, Arm Windows makinesinde test etmek isteyenlerin Office Insider programında olmasının yanı sıra Windows 11 Insider Preview'ı da çalıştırıyor olması gerekecek. Ayrıca Office'i yeniden yüklemeden ve beta sürümüne güncelleme yapmadan önce yüklemiş olabilecekleri tüm 32 bit Office sürümlerini kaldırmaları zorunlu tutuluyor.

Office beta sürümünü Windows 10 veya 11'de çalıştırıyorsanız Word, Excel, PowerPoint veya OneNote'taki Çok Yakında bölmesinden yeni tasarımı kullanabilirsiniz.