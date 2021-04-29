Microsoft, Office Yazı Tipini Değiştirmek İçin Yardım İstiyor

Microsoft Office yazı tipi değiştirmek için oy vermeye başlayabilirsiniz. Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre, Office'in 2022 versiyonlarında radikal bir değişiklik yaşanacak. Office uygulamalarının varsayılan yazı fontu değişiyor ve Microsoft'un bu konuda yardımınıza ihtiyacı var.

Microsoft, önümüzdeki yıl varsayılan Office yazı tipini değiştirecek ve kullanıcıların yeni varsayılanı seçmesine yardımcı olmasını istiyor. Word'de 700'den fazla yazı tipi seçeneği bulunuyor olsa da Microsoft, yaklaşık 15 yıldır Office'te Calibri yazı tipini kullanıyordu. Şimdi ise Office için beş yeni özel yazı tipi adayı bulunuyor.

Office için aday olan beş yeni yazı tipi; gelenekselden modern görünüme kadar çeşitli stillere sahip. Microsoft, bu beş yeni yazı tipi hakkında geri bildirim toplamaya başladı ve 2022'de yeni Office varsayılan yazı tipi olarak birini ayarlamayı planlıyor.

Microsoft Office yeni yazı tipi adayı olarak gösterilen beş fontun ismi ise şu şekilde: Tenorite, Skeena, Bierstadt, Seaford ve Grandview.

Office yazı tipi değiştirmek için oy verin

Erin McLaughlin ve Wei Huang tarafından yaratılan Tenorite, en alışılmış tarza sahip olan font. Neredeyse onlarca yıl öncesinden kalma Times New Roman yazı tipinin daha modern bir versiyonu gibi görünüyor.

John Hudson ve Paul Hanslow tarafından oluşturulan Skeena, yazı tipi tasarımının çeşitli dönemlerinden ilham aldığını hissediyor. Harflerinin kalın ve ince kısımlarında büyük varyasyonlara ve "S, A, J" gibi harflerde çok belirgin eğrilere yer veriyor.

Steve Matteson imzalı Bierstadt, 20. yüzyılın ortalarına ait İsviçre tipografisinden esinleniyor. Tasarımcı Matteson, bu yazı tipi ile Microsoft'un Arial yazı tipini karşılaştırmaya çalışıyor.

Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger ve Fred Shallcrass tarafından oluşturulan Seaford, klasik eski tarz metin yazı tiplerini çağrıştırarak en çok tanıdık olanı gibi hissettiriyor. Word'deki tüm yeni yazı tiplerini test ettiğim için Seaford'un uzun belgeleri okuma konusunda en rahat olanı olduğunu düşünüyorum.

ABD'li teknoloji devi bu beş yeni yazı tipini Microsoft 365'te yayınlıyor, böylece yeni bir varsayılan seçilmeden önce test edebilirsiniz. Anketler ve geri bildirimler, Microsoft'un bir kazanan seçmesinin parçası olarak değerlendirilecek ve şirket önümüzdeki birkaç ayı bu yeni yazı tiplerini değerlendirerek ve hangilerinin popüler olduğunu görerek geçirecek. Karar verildikten sonra, yeni varsayılan yazı tipi 2022'de Microsoft Office uygulamalarında görünecek.