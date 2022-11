Ofiste Uyuyan Twitter Çalışanı Viral Oldu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası Dünya çapındaki binlerce Twitter çalışanı için ortamda kaos ve felaket hâkimdi. Tüm bu işten çıkarma dramının ortasında, bir Twitter çalışanının şirketin ofisinde yerde uyurken çekilmiş bir fotoğrafı, geçen hafta Twitter'da âdeta viral oldu. Çoğu kişi için bu resim, Elon Musk'ın çalışanlara dayattığı katı son teslim tarihlerinin sonucunu gösteriyordu.

İlginç bir şekilde söz konusu çalışan ve Dünya çapında viral olan Esther Crawford, herhangi bir yaptırıma uğramadı ve Business Insider'ın bildirdiğine göre toplu işten çıkarmalardan sağ kurtulan şanslı kişiler arasında yer aldı. Twitter'daki pek çok kişi onunla empati kurarken, bazı kesimler ise onun iş ahlakını sorguladı.

Esther Crawford, LinkedIn profilinde belirttiği üzere yaklaşık iki yıldır Twitter'da ürün yönetimi direktörü konumunda. The Information geçtiğimiz hafta, Musk'ın satın alma işlemini tamamlamasından bu yana Esther Crawford'un Twitter'da viral hâline geldiğini bildirdi.

Business Insider'a göre Elon Musk büyük projeler için katı son teslim tarihleri belirlediği için Twitter çalışanları daha uzun saatler çalışıyor. Yöneticilerden ve çalışanlardan Elon Musk'ın teslim tarihlerini karşılamak için fazladan mesai yapmaları istendi, bu da Esther Crawford'un neden ofiste uyumak zorunda kaldığını açıklıyor. Esther Crawford, fotoğrafının internette yayılmasının ardından takipçilerinden aldığı eleştirilere yanıt olarak, bu işin bazen "fedakârlık gerektirdiğini" belirtti. Bununla birlikte birçok kişi, çalışanların yarısı işten çıkarılacağı için bunun kovulmamak adına yapılan bir şovdan ibaret olduğunu düşünüyor.

Elon Musk could be chilling in a $100,000,000 mansion right now, getting massaged by 100 women, as a team of private chefs prepares him a 5-star meal! Instead @elonmusk is literally sleeping at Twitter HQ and working his butt off daily to improve the world.