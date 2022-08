Dünya Şampiyonu Oğluna League of Legends Karakteri İsmi Koydu

Riot Games'in 2009'da piyasaya sürdüğü League of Legends, şu an dünyanın en çok oynanan MOBA'sı konumunda. Ayrıca her yıl düzenlenen e-spor turnuvalarında milyonlarca dolar ödül dağıtılıyor.

MOBA oyunlara ilgisi olan herkesin bileceği üzere bu oyun türünde en iyi olanlar Koreliler. Kendisi de bir Koreli olan Ambition mahlaslı oyuncu, 2017'de Dünya Şampiyonu olduğu karakteri oğlunun adı yaptı.

Dünya Şampiyonu Oğlunun Adını "Jarvan V" Koydu!

Samsung Galaxy takımıyla olağanüstü geçen bir serüven sonrasında 2017 yılını Dünya Şampiyonu olarak noktalayan Chan-yong "Ambition" Kang, dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyordu. Yakın zamanda e-spor sahnesinden çekilerek emekli olan ünlü oyuncu, League of Legends'e olan tutkusunu oğlunun adıyla gösterdi.

Ormancı rolünde oynayan Ambition'ın en sevdiği karakterlerden biri olan Jarvan IV, yetenekli oyuncunun oğlunun ismine ilham oldu. Chan-yong Kang, yeni doğan oğlunun adını "Jarvan V" koydu.