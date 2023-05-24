Genç Kalabilmek İçin Oğlunun Kanını Kendine Naklettiriyor!

ABD'li bir teknoloji milyoneri, ergenlik çağındaki oğlundan kan nakli yaptırarak sonsuza dek genç kalma hayalinin peşinden koşuyo. 45 yaşındaki teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, kendi kanından bir miktarını babasına verirken, oğlundan aldığı kanla da kendisini genç tutabileceğine inanıyor.

Bloomberg'in haberine göre Johnson önceden de vücut kitle indeksine, kan grubuna ve genel sağlık kaydına uygun bir donör seçerek, kan nakli için sağlık merkezlerine gitmişti. Son olarak 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la birlikte Dallas'ta bir sağlık kliniğine giderek nesiller arası bir kan takası yaptı.

Johnson'ın yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı genç kalma çabaları arasında beyin aktivitelerini izleyen teknolojiler geliştiren Kernel firmasının kurucusu ve erken aşamadaki teknoloji girişimlerine yatırım yapan risk sermayesi kurumu OS Fund'ın CEO'su olduğu da belirtiliyor.

Geçmişte Bu Deney Farelerde İşe Yaramıştı

Bununla birlikte, ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, genç farelerden alınan kanın yaşlı farelerde kasların, hücrelerin ve dokuların yenilenmesine yardımcı olduğunu gösteren deneyler yapmıştı ancak bu yöntemin insanlarda işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor.

Los Angeles'taki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi'nden biyokimyacı Charles Brenner, "Bana göre bu yöntem iğrenç, kanıtlanmamış ve nispeten tehlikeli." dedi.

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