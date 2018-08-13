Öğrenciler, Ayakkabı Bağcığını Bağlayabilen Robot Geliştirdi

Ayakkabı bağcığını bağlamaya üşenenleri buraya alalım. Her şeyin robotu olduğu gibi, bunun da var. Yani, artık.

Kaliforniya Üniversitesi’nden öğrenciler, ayakkabı bağcığını bağlayabilen bir robot tasarladı. Herhangi bir android’den çok daha ucuza mal olan robot, biraz yavaş olsa da işini gayet iyi yapıyor.

Robotu tasarlayan ekipten Andrew Choi, makineyi 600 dolarlık sınırlı bir bütçeyle yaptıklarını söyledi. Yenilikçi ve belki de en önemlisi ucuz bir robot tasarlayan öğrenciler, projeleriyle büyük bir ilgi gördü.

Bu ilginç robot, ilk başta UC Davis'den öğretim görevlisi Jason Moore tarafından Reddit’te yayınlanmıştı. Öğrencilerin Meijo Üniversitesi'nden bir takımla yarıştıklarını söyleyen Moore, “Tasarladıkları robot diğerlerinden çok farklıydı. Herhangi bir mikroişlemciye sahip değildi, daha çok mekanik bir mantığa dayanıyordu” dedi.

Check out my @UCDavisCoE students' automated shoe tying machine in action! They won hands down in a competition with Meijo University students. Really amazing work! pic.twitter.com/sJ7TCzlEp5 — Jason Moore (@moorepants) 20 Haziran 2018

Proje ile ilgili pek fazla ayrıntı yok, ancak beş acemi mühendisten oluşan bu grubun sadece 600 dolarla ortaya çıkardıkları şeye bakınca, daha fazla kaynak ve ekipmanla neler yapabileceklerini hayal etmek pek de güç değil.

Gabriela Gomes, Jacklyn Tran, Stephanie Thai ve Joel Humes adlı beş yetenekli genç tarafından tasarlanan robotun yeteneklerine gelin hep birlikte bakalım.