Öğrencilere 50 Bin Tablet Dağıtılacak! Ziya Selçuk'tan Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ücretsiz tablet açıklaması geldi. Ücretsiz tablet açıklaması öğrencileri sevindirdi. Öğrencilere bu hafta 50 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama.

Bu Hafta 50 Bin Ücretsiz Tablet Dağıtılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler."

Geçen hafta 50.500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50.000 dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 21, 2020

Ücretsiz tabletlerin nasıl dağıtılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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