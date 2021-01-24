Uzmanlar Uyarıyor: Öğrencilere Dijital Diyet Yaptırmak Lazım

23 günlük yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilere dijital diyet tavsiyesi yapılıyor. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli laptop, tablet ve televizyon başında olan öğrenciler, bu tatili dijital araçlardan uzakta geçirmeli.

Yaklaşık bir yıldır devam eden uzaktan eğitim süreciyle birlikte internet kullanımı artış gösterdi. Uzmanlar ise velilere uyarıda bulunarak "dijital diyet" tavsiyesi veriyor. İşte Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık'tan velilere yarıyıl önerileri.

"Salgın sürecinde aileler, 24 saat çocukları ile zaman geçirmek durumunda kaldı. Bu süreçte dijital araçların kullanımı arttı. Diğer bir açıdan baktığımızda, akşam işten geldiğimizde yemekten sonra televizyon açılıyor. Türk aile yapısında televizyon ortalama 12 saat açık kalıyor.

Eş bir koltukta, diğeri başka bir koltukta telefonla zaman geçirirken, çocukların elinde tabletler var. Kimsenin kimseyle iletişim kurmadığı aileler görmeye başladık. Bu ciddi bir probleme dönüşüyor. Bunların önlenmesi için dijital diyet yapılmasını öneriyoruz."

Öğrencilere dijital diyet tavsiyesi

Doç. Dr. Selman Tunay Kamer ise yarıyıl tatili boyunca velileri çocuklarıyla birlikte zaman geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'de 62 milyon civarında internet kullanıcısı olduğunu ve büyük bölümünü öğrencilerin oluşturduğunu hatırlattı.

"Bu süreçte sosyal medya kullanımı da arttı. 54 milyon civarında sosyal medya kullanıcısı var. Bir önceki yıla göre sosyal medya kullanımında da rakamların bir hayli arttığını söyleyebiliriz.

Dijital diyet dediğimiz şey, dijital araçlardan uzak kalmak. Kilo aldığımızda veya düzensiz beslendiğimizde nasıl diyet yapıyorsak bu gerekçelerden dolayı dijital araçlarla aramıza mesafe koymamız gerekiyor."

Günün yarısından fazlasını dijital araçlarla geçiren öğrencilerin psikolojik anlamda yalnızlaşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Kamer, 23 günlük yarıyıl tatilinde dijital araçlardan uzak kalınmasını tavsiye ediyor. Dijital bağımlı gençlerin büyük bir tehlike altında olduğunu aktaran Kamer şunları aktardı:

"Dijital bağımlılık problem olmaya başladı. Kişinin yalnızlaşması, psikolojik problemler bunlardan birkaçı. Yetişkinler için de dijital araçlarla aralarına mesafe koymalarını, yani dijital diyeti öneriyorum.

30 günlük diyet gerçekleştirildiğinde beyin aktivitelerinin normal seyrine döndüğü yönünde. Dolayısıyla iç huzur, sakinlik dediğimiz normalleşmeye yavaş yavaş dönüyoruz."