Öğrencilere İnternet Bedava Oluyor, NASA 60 Bin TL Maaşla Eleman Arıyor! - Teknoloji Haberleri #83

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Twitter'ın kullanıcı sayısı her geçen saniye artıyor. Platforma her gün 150 milyon kullanıcı giriş yapıyor. EFT ücretlerinde 1 TL ücret ile karşı karşıya kalacağız. Ülkemizde her kuruma ve teknoloji şirketlerine siber saldırılar yapılıyor. Siber Saldırı Önleme Merkezi kuruldu.

5G internet altyapısı ülkemizde hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı 5G hakkında açıklamalarda bulundu. Corona virüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Telefon fiyatlarında değişiklikler olabilir. Bu virüs Apple'ı dahi etkileyebilir.

Mobil Dünya Kongresi, Corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Milli Eğitim Bakanı, her öğrenciye 3GB internet hediye edileceğini söyledi. NASA, 60.000 TL maaş ile çalışan arıyor. Konu hakkındaki düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın!

