Öğrencilerin Türkçe Dil Becerileri e-Sınav ile Ölçüldü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe elektronik sınavı Ankara'da yaptıklarını söyledi. Yapılan e-sınav ile öğrencilerin kapasitelerinin ölçüldüğü dile getirildi.

Türkçe elektronik sınavı ilk defa Ankara’da yaptıklarını aktaran Selçuk, "Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz." dedi. Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dil becerisi testlerinin çalışmalarına 2018 yılında başladıklarını aktardı ve şu bilgileri verdi: “Pilot uygulama için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da gerçekleştirildi. Sınava Ankara'da 9 okuldan 7. sınıf öğrencilerinden seçilen 374 öğrenci katılıyor. MEB, Ankara elektronik sınav merkezinde uluslararası standartlarda sınav salonu oluşturdu. Nisan ayında ise pilot seçilen İstanbul, Bursa, Kütahya, Denizli, Aydın, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Konya olmak üzere 15 ilde bu sınavı uygulayacağız.”

Yapılan sınavı ve sınavın sonuçlarını çok önemsediklerini belirten Bakan Selçuk, “Bu uygulama, milli eğitim sistemimizde bir ilktir. İlk kez Türkçe dört beceriyi ölçen bir e-sınav yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma yaptılar. Soruların hazırlanması, soru havuzu oluşturulması ve yazılım geliştirilmesi aşamaları arkadaşlarımız tarafından titizlikle yürütüldü ve başarı ile tamamlandı. Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Ana dil eğitiminde, öğretmenlerimizin dört beceride ölçme yapabilmeleri için eğitimler düzenleyeceğiz. 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilerimize yönelik ana dilde dört beceri izleme ve değerlendirme araştırmaları, daha sonra 81 ilimizi kapsayacak şekilde devam edecek. İzleme araştırmalarından elde edeceğimiz geri beslemelerle ana dil eğitimimizi sürekli güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde de bu elektronik sınavları kullanmayı planladıklarını belirtti. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere Türkçe öğretimi ile ilgili çok sayıda projeyi başarılı şekilde uyguladıklarını vurgulayan Selçuk, "2019'da dört beceride Türkçe sınavını bu projelerin çıktılarını değerlendirmek için de kullanacağız. Böylece projelerin verimliliğini de izleme imkanımız olacak." diye konuştu.