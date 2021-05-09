Bir Öğretmen Online Ders Sırasında Cinsel İlişkiye Girdi

ABD'li öğretmen online derste cinsel ilişkiye girdi. New York City'de İspanyolca öğretmeni olarak çalışan 37 yaşındaki bir kadın, Zoom dersi sırasında erkek arkadaşının meme ucunu emdi. Bu çarpıcı görüntü, ders sırasındaki öğrenciler tarafından görüntülendi.

Zoom dersi sırasında "uygunsuz bir cinsel eylem" gerçekleştirdiğini fark edilen İspanyolca öğretmeni, okulun sanal derslerinden uzaklaştırıldı.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Columbia Matematik, Bilim ve Mühendislik Okulu'ndaki öğrenciler canlı bir dersi uzaktan takip ederken, 37 yaşındaki Amanda K. Fletcher isimli öğretmenin ders sırasında cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.

Kimliği belirsiz bir erkeğin meme ucunu emdiği ifade edilen öğretmene, Özel Araştırma Komiseri tarafından soruşturma başlatıldı. The Post'un aktardığı 29 Ekim 2020 tarihli bir rapor, öğrencilerin daha önce de Fletcher'ın arkasındaki "gömleksiz adamla birlikte spagetti yediğini" dile getiriyor.

Zoom'daki dersle ilgili konuşan bir öğrenci, Fletcher'in "öpüşme" sonrasında hiçbir şey olmamış gibi derse devam ettiğini aktardı. Dudağını adamın meme ucunda gezdiren İspanyolca öğretmeni, çalışma kağıdı üzerinden soru sormaya devam etti.

ABD'li öğretmenden online derste cinsel ilişki skandalı

Rapora göre müfettişler, öğrenciler tarafından Shapchat ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan olayın birkaç videosunu izledi. Müfettişlerin aktardıkları bilgilere göre bu sahne, 30 Eylül tarihinde gerçekleşti.

Rapor, iddia edilen davranışın ders bitiminden yaklaşık 12 dakika önce başladığını, ancak öğrencilerin toplantı içerisinde bulunduğunu belirtiyor. 37 yaşındaki öğretmen ise iddia edilen davranışıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

2007'den beri New York bölgesinde öğretmenlik yapan Fletcher, Eylül 2018'den bu yana okulun Morningside Heights kampüsünde çalışıyordu. Aktarılan bilgilere göre bu kampüs, 6-12. sınıflar için şehrin en yüksek performanslı okullarından biri olarak kabul görüyor.

New York Public Schools'un kurallarına göre öğretmenler, sınıfta olmayan katılımcıları dersler sırasında dışarıda bırakmalı. Yeme, atıştırma, sigara içme, tütün kullanma gibi bir eğitimcinin odaklanmasını engelleyen faaliyetlere katılmamalı.

New York Public Schools sözcüsü Danielle Filson, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez" dedi ve şöyle devam etti: "Okul çalışanları sanal sınıflarda, yüz yüze sınıflarla aynı protokolleri izlemesi gerekir. Örneğin, yüz yüze eğitimde dışarıdan bireylerin sınıfa girmesine izin vermeyiz, aynı durum sanal sınıflar için de geçerli."