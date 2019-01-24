Öğretmenler Okullarda Artan Şiddet için Fortnite'ı Suçluyor

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, son zamanlarda oldukça popüler olan ve 200 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Fortnite, öğrencilerin okuldaki saldırgan hareketlerinin nedeni olmakla suçlanıyor. Video oyunlarındaki şiddetin, gerçek hayata zararı olup olmadığı sürekli tartışılmakta ancak yaşanan son olaylar ışığında durumun az çok netlik kazandığını söyleyebiliriz.

İskoçya'nın South Ayrshire bölgesinde bulunan bir okulda 10 yaşındaki öğrencinin oyun alanında başka çocuklara bıçak çektiği duyuruldu. Yaşananların ardından olay yerine hemen polis çağırıldığı ve polisin bıçağa el koyduğu açıklandı. Neyse ki yaralanan kimsenin olmadığı söylendi.

Olayın ardından b azı öğretmenler ve eğitim uzmanları Fortnite’dan gelen şiddet sahnelerinin okullarda öğrenciler tarafından yeniden canlandırılmasından endişe duyduklarını ifade ettiler ve sonrasında velilere; Fortnite’in şiddette bir artışa ilham verdiği konusunda uyarılarda bulundular. Fortnite ve genel olarak bilgisayar oyunu kültürünün öğrenciler arasında kullanılan kötü dil artışıyla da ilişkili olduğu söylenmekte.

Bazı eğitim profesyonellerinin bu tür davranışların gelecekte büyük suçların başlangıcı olabileceği konusundaki endişelerini dile getirmelerine neden olan olayda Fortnite suçlandı. Şiddetli video oyunları ile gerçek Dünya şiddeti arasında olası bir bağlantının olup olmaması konusundaki tartışmalar hala devam etmekte.

Sizce video oyunlarındaki şiddetin, gerçek hayata bir zararı var mıdır? Konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizlere görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın!