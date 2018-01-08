Öğretmenleri Silahlı Okul Baskınlarına Karşı Eğiten FPS Oyunu Geliştiriliyor

Ülkemizde Amerika'daki kadar yaygın olmasa da silahlı okul saldıları ile karşılaşabiliyoruz. Bizde genelde öğretmenler, yöneticiler veya belli öğrenciler hedef alınırken Amerika'da daha çok GTA oyunlarından kopmuş senaryolar karşımıza çıkıyor. Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu ve herkesin kolayca silah satın alabildiği eyaletlerde eline pompalı tüfek veya makineli tüfek gibi silahları alan öğrenciler, sorun yaşadıkları okulları basarak etrafa mermi yağdırabiliyorlar ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ya da hayatını kaybetmesine sebep olabiliyorlar.

İşte bu acı olaylar karşısında tedbir alabilmek için Amerikan Ordusu ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı ilginç bir proje üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdular. Enhanced Dynamic Geo-Social Environment ya da kısaltılmış adıyla EDGE ismi verilen bir simülasyon oyunu daha önceden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine acil durumlarda ilk müdahale eğitimi vermek amacıyla kullanılıyordu. Bu simülasyon oyununun yeni hali ise okullardaki silahlı saldırılara yönelik olarak geliştiriliyor ve adeta bir FPS oyunu gibi oynanıyor.

Eğitim amaçlı simülasyon oyununda, bir silahlı okul saldırısı canlandırılıyor ve katılımcılar okuldaki bir öğretmenin yerine geçerek ortaya çıkan kaosu tecrübe edebiliyor. İşte bu noktada katılımcılar panik yapmadan bu durumdan nasıl daha az zararla kurtulabileceklerini bireysel olarak deneyimleyebiliyorlar ve olay anında şoka girerek kilitlenmemeyi öğreniyorlar.

Hazırlanan simülasyonda saldırganın nasıl hareket ettiğini göstermek adına saldırganın görüş açısından görüntüler de veriliyor. Öğretmenlerin görevi ise öğrencileri bir arada tutarak sığınacak güvenli bir yer bulmak ve polisin olay yerine gelmesini beklemek.

Geliştirilen oyundaki saldırı senaryosu, bir silahlı okul saldırısı sırasında çocuğunu kaybeden bir annenin yardımıyla oluşturulmuş. Bu sayede geliştiriciler gerçekçi bir ortam yaratmayı başarmayı hedefliyorlar.

Ücretsiz bir simülasyon olan EDGE'in sadece güvenlik güçlerine, itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine dağıtılacağı, ilkbahar aylarında çıkış yapacağı bilgisi paylaşılıyor. Simülasyonun ilerleyen dönemde terör saldırılarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi de mümkün olabilir.