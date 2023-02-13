Oğuzhan Uğur'a Soruşturma Açıldı: Tutuklanacak mı?

Meydana gelen iki büyük deprem sonrasında dezenformasyon haber sorunu ülke genelinde yaşanmaya başladı. Depremin ilk gününden itibaren AHBAP ile yakın iletişim kuran ve bağış/destek konusunda ön planda olan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açıldı.

BaBala TV'nin Twitter üzerinden paylaştığı bir yalan haber üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Oğuzhan Uğur Tutulanacak mı?

Dün akşam saatlerinde BaBala TV'nin Twitter hesabında "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." şeklinde bir paylaşım yapıldı. Ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, haberin doğru olmadığı bilgisini verdi. Hemen sonrasında BaBala TV ekibi paylaşımı kaldırdı.

Milliyet'in haberine göre paylaşımın halk üzerinde "korku ve panik" yaratması ve dolayısıyla "arama kurtarma çalışmalarında aksama" yaşanabilmesi nedenleriyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma başlatılmadan önce bir kullanıcının yorumu üzerine Oğuzhan Uğur, "bakanlık tarafından teyitli" ve "yazışma görsellerinin durduğu" ifadelerinin yer aldığı bir geri dönüş yapmıştı.

Soruşturma sonrasında Oğuzhan Uğur'un tutuklanıp tutuklanmayacağına dair bir netlik yok. Ancak MasterChef birincisi Uğur Kardaş, geçtiğimiz günlerde dezenformansyon haber yüzünden tutuklandı bilgisini de vermiş olalım.