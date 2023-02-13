OHAL Kararnamesi Yayınlandı: Sağlık Sektöründeki Tedbirler Belli Oldu!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ilde ilan ettiği OHAL'e dair sağlık alanındaki tedbir detaylarının yer aldığı OHAL kararnamesi yayınlandı.

OHAL kapsamında sağlık alanında alan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugün Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Sektöründe Faaliyet İzni Olan Meslekler

Kararnameye göre mesleğini serbest bir şekilde icra den eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyet gösteren işletmelere OHAL ilan edilen illerde OHAL süresi boyunca valilik tarafından uygun görülen mekânda ve mobil araçlarda olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı'nın usul ve esaslarına uymak koşuluyla faaliyet izni verilecek.

OHAL süresi boyunca Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.