Okan Bayülgen: Fenomenlerin Hepsi Çöp

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan Tarafını Seç isimli programda fenomenler hakkında tartışma yaratan bazı ifadelerde bulundu. Fenomenlerin hepsinin çöp olduğunu vurgulayan Bayülgen, para kazanmaya çalışan zavallılar olduklarını söyledi.

Okan Bayülgen'den Tartışma Yaratan Fenomen Açıklaması

Tarafını Seç programında fenomenlerle ilgili görüşlerini dile getiren Bayülgen, "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına "Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence." ifadeleri ile devam eden Bayülgen, kullandığı ifadeler ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcılarının kimi Okan Bayülgen tarafından kullanılan ifadeleri doğru bulurken, kimileri de bu ifadelere katılmadığını dile getirdi. Bayülgen, kısa bir süre önce de katıldığı bir canlı yayında TikTok'ta dans edenlerin gerizekalı olduğunu söylemişti:

"Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş, burada her türlü uyuşturucu, kadın ve belki de organ ticaretine kadar gidiyor. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa, bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

Peki siz Okan Bayülgen tarafından yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bayülgen'in kullandığı ifadeler doğru mu yoksa yanlış mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.