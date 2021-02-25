Okan Bayülgen Hapis Cezası İstemiyle Yargılanacak: İşte Sebebi

Okan Bayülgen'in hapis cezası ile yargılanması isteniyor. "Uykusuzlar Kulübü" isimli televizyon programında bir YouTuber'ın videosunu yayımladıktan sonra videosunu yayımladığı YouTuber hakkında "geri zekâlı" dediği iddiası ile başlatılan soruşturma sona erdi. Bayülgen söz konusu YouTuber'a hakaret ettiği için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Okan Bayülgen Hapis Cezası mı Alacak?

İddiaya göre Uykusuzlar Kulübü'nün sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen, programında Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayımlamıştı. Çumanoğlu, kendisine "geri zekâlı" dediğini iddia ettiği Bayülgen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Çumanoğlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusunda Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği ile ilişki koçluğu sertifikalarının bulunduğu, YouTube'daki kanallarına genellikle kadın ve erkek ilişkileri hakkında videolar yayımladığı iki ayrı kanalı olduğuna yer verilmişti.

Okan Bayülgen'in Çumanoğlu'nun videolarından birinin sadece bir kısmını yayımlayıp kendisi ile dalga geçtiğini ve kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği dilekçede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah'ın haberine göre Çumanoğlu'nun şikayetinin sonrasında ünlü televizyon programı sunucusu hakkında soruşturma başlatmıştı. Bayülgen, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile ifade vermişti. Bayülgen, savcılığa verdiği ifadede şu sözleri kullanmıştı:

"Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'geri zekâlı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır."

Savcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda Okan Bayülgen'in ifadesini de göz önünde tutmuş ve Bayülgen'in hakaret içeren "geri zekâlı" ibaresini kullandığını kabul etmesi ile sözcüğün kişilik haklarına zarar verecek bir sözcük olmasından ötürü "Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçunu işlediğine kanaat getirdi.

Bayülgen hakkında 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ünlü sunucu önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakimin karşısına çıkacak.