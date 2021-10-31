Okan Bayülgen: Netflix İzlemek Loser'lıktır

Okan Bayülgen Netflix izlemenin loser'lık olduğuna inanıyor. Ünlü oyuncu ve sunucuya göre Netflix'in geleceği 'outlet dükkana' dönüşecek ve loser bir görüntü sergileyecek.

Ünlü şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, son zamanlarda yaptığı sert çıkışlarla gündem olmayı başarıyor. Daha önce sosyal medya fenomenlerine giydiren Okan Bayülgen, ayrıca Ay'a gidilmediğini de iddia etmişti.

Okan Bayülgen Netflix izlemeyi loser'lığa benzetti

Bayülgen'in yeni hedefi ise Netflix ve Netflix izleyen kişiler oldu. Dizi ve film platformu Netflix'in 'outlet dükkâna dönüşeceğini' dile getiren Bayülgen, Netflix izlemenin 'loser'lık' (beceriksizlik) olduğu görüşünü dile getirdi.

Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen, Netflix ile ilgili bazı kişisel tahminlerde bulundu.

"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkâna doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" şeklinde konuşan Okan Bayülgen, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir arkadaşını aradın, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?' dersen... 'O yakışıklı çocuk çıktı televizyona, ona bakıyorum' dediğinde azıcık loser'lık değil midir o, nasıl bakarız ona?"

Okan Bayülgen'den Ay'a gidilmedi çıkışı

Okan Bayülgen uzay açıklaması ile ne dedi? Ünlü isim son zamanlarda yaptığı iddialı açıklamalarla gündem olmayı başarıyor. Musk ve Bezos'ı eleştiren Bayülgen, Ay'a gitmenin olası olmadığını dile getirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen'den iddia üstüne iddia geliyor. Daha önce de sosyal medya fenomenlerine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü isim, şimdi de Elon Musk ve Jeff Bezos gibi Ay'a gitmeye meraklı kişileri eleştirdi.

Uzay ile ilgili tüm belgeselleri izlediğini ve insan olarak Ay’a hiçbir zaman gidilmediğinden emin olduğunu ifade eden Bayülgen, "Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 1969 da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok." dedi.

Tüm bu uzay yarışının "Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı" olarak değerlendiren Okan Bayülgen, "Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor." şeklinde konuştu.