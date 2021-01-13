Okan Bayülgen: TikTok'ta Dans Edenler Geri Zekalıdır

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Okan Bayülgen TikTok açıklaması ile sosyal medya kullanıcılarının tepki odağı oldu. Bayülgen, sosyal medya platformlarına değindiği sırada TikTok kullanan çocukların IQ seviyesinin düştüğünü söyledi.

Okan Bayülgen TikTok Açıklamasında Neler Söyledi?

Saba Tümer ile yaptığı canlı yayın sırasında konuşan Okan Bayülgen, konu sosyal medya platformlarına geldiğinde "Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş, burada her türlü uyuşturucu, kadın ve belki de organ ticaretine kadar gidiyor. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa, bu telefonlar yüzde 5’e indirdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında şu sıralar gündemde olan Facebook ve WhatsApp olayına da değinen Bayülgen, "Bu Instagram ve Whatsapp Mark Zuckerberg'in değil mi? En son dedi ki ben bu bilgileri Facebook'la paylaşıyorum. Hangi Faceboook, bu mezarlık Facebook." dedi.

TikTok'un Türkiye'de Kaç Kullanıcısı Bulunuyor?

Türkiye yaklaşık yirmi dokuz milyon kullanıcı sayısı ile birlikte TikTok'u en çok kullanan üçüncü ülke konumunda yer alıyor. Türkiye'nin önünde otuz dokuz milyon kullanıcı ile Amerika Birleşik Devletleri ve yüz on dokuz milyon kullanıcı ile de Hindistan yer alıyor.

Bu noktada ülkemizde TikTok'u sevenler kadar, sevmeyenlerin de olduğunu görebiliyoruz. Nitekim Bayülgen, bu konuda tepki gösteren ilk kişi değil ve bu da muhtemelen TikTok'un kullanılmaması adına yapılan son açıklama olmayacak.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un çocuklar ve gençler adına davranışsal bozukluk geliştirme ihtimali var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.