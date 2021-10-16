Okan Bayülgen: Ay'a Gidilmedi ve Gidilemeyecek

Okan Bayülgen uzay açıklaması ile ne dedi? Ünlü isim son zamanlarda yaptığı iddialı açıklamalarla gündem olmayı başarıyor. Musk ve Bezos'ı eleştiren Bayülgen, Ay'a gitmenin olası olmadığını dile getirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen'den iddia üstüne iddia geliyor. Daha önce de sosyal medya fenomenlerine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü isim, şimdi de Elon Musk ve Jeff Bezos gibi Ay'a gitmeye meraklı kişileri eleştirdi.

Haber Global'de yayınlanan programında yaptığı açıklamalarla merak uyandıran Bayülgen, tüm dünyada devam eden uzay yarışına ilişkin kendi yorumlarını dile getirdi.

Uzay ile ilgili tüm belgeselleri izlediğini ve insan olarak Ay’a hiçbir zaman gidilmediğinden emin olduğunu ifade eden Bayülgen, "Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 1969 da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok." dedi.

Okan Bayülgen'in uzay açıklaması gündem oldu

1960'lı yıllardan bu yana devam eden uzay yarışının sadece ABD’nin ve Sovyetler Birliği'nin ekonomik hamleler için yapıldığına inanan ünlü isim ABD ile Sovyetler'in birbirlerine yalan söylediğini iddia etti.

Tüm bu uzay yarışının "Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı" olarak değerlendiren Okan Bayülgen, "Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor." şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen Haber Global'deki programında şu ifadeleriyle sosyal medya kullanıcılarının gündemine düşmeyi başardı: