Amerika Birleşik Devletleri menşeli arkadaşlık uygulaması OkCupid Türkçe dil desteği kazandı. 2004 yılından bu yana Türkiye'de de birçok kullanıcının arkadaşlık ilişkileri kurmak ve geliştirmek için tercih ettiği uygulamanın dünyada uyarlandığı ilk dil Türkçe oldu.

OkCupid Türkçe Dil Desteği Aldı

2004'ten beri dünya genelinde hizmet veren yenilikçi ve yaratıcı arkadaşlık uygulaması OkCupid, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de İngilizce olarak kullanılabiliyordu. 110'dan fazla ülkede kullanılan uygulamanın tüm dünyada ilk uyarlandığı dil Türkçe oldu.

Kullanıcıları değerleri, ilgi alanları ve tercihleri gibi gerçek hayatta önem verdiği konular ile ilgili detaylı sorulara verdiği yanıtları göz önünde bulundurarak onlar için en uygun kişiler ile eşleştiren arkadaşlık uygulamasının Türkçe dil desteği kazanması hakkında açıklamada bulunan OkCupid CEO'su Ariel Charytan, Türkiye'nin söz konusu uygulama için önemli bir pazar olduğunu belirtti.

OkCupid CEO'su yeni güncelleme ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"OkCupid, 2004 yılından beri dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Milyonlarca kişinin, hobilerinden hayat görüşlerine pek çok kriter doğrultusunda birbiri ile tanışmasına öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Genç ve sosyal nüfusuyla Türkiye bizim için son derece önemli bir pazar. Yapılan araştırmalarda kullanıcılarımızın kendi gibi insanlarla tanışma eğilimlerinin her geçen gün arttığını gördük ve kendilerini en iyi ifade edecekleri dilde iletişim kurmaları için bu adımı atmaya karar verdik. Türkiye gibi önemli bir pazarda, üyelerimize kendi dillerinde hizmet verebilmek ise son derece heyecan verici. Umarım bu gelişme ile kullanıcılarımız, ‘Tam bana göre’ dedikleri kişiyi bulmaya bir adım daha yaklaşır."

OkCupid Türkiye Pazarlama Müdürü Ezgi Ceren Işık, OkCupid CEO'sunun açıklamasının ardından şu sözleri kullandı:

"Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bu sıkıntılı dönemde OkCupid hayat vizyonlarınızın örtüştüğü yeni insanlarla rahatça tanışmanıza ve bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. OkCupid olarak Türkiye gibi genç nüfuslu bir pazara yatırım yapmak bizim için son derece değerli. Uygulamanın dünya genelinde uyarlandığı ilk dilin Türkçe olması da Türkiye pazarının bizim için ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Türkiye’deki kullanıcılarımıza kendi dilimizde rahatça iletişim kurabilecekleri, yeni insanlarla tanışıp, kendileri için en uygun eşleşmeleri yakalama fırsatı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz."

Türk Kültürüne Özgü Sorular Soruluyor

OkCupid uygulaması dil desteğinin yanı sıra üyelerin kültürünü içeren sorulara da yer verecek şekilde güncellendi. Türkiye'deki kullanıcılar artık diğer ülkelerde olmayan "Kebap mı, mantı mı?" veya "Çeşme mi, Bodrum mu?" gibi Türkiye'ye özgü sorulara yanıt vererek kendileri için en uygun eşleşmeyi bulabiliyor.

Sadece Türkiye’deki kullanıcılara gösterilen sorulardan bazıları şunlar: