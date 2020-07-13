Geçtiğimiz günlerde Okinawa'daki ABD askeri üslerinde COVID-19 vakalarının görüldüğü iddia edilmişti. Yapılan açıklama ile birlikte Okinawa'daki ABD askeri üslerinde koronavirüs vakaları doğrulandı. COVID-19 vakalarının doğrulanması üzerine iki ABD askeri üssü de karantina altına alındı. ABD askeri üslerinde yaşanan COVID-19 vakaları ile ilgili detaylar haberimizde.

Okinawa'daki ABD Askeri Üslerinde Koronavirüs Vakaları Görüldü

Okinawa'da yer alan ABD askeri üslerinde 61 yeni tip koronavirüs vakası doğrulandı. COVID-19 vakalarının 38'i Futenma Hava Üssü'nde görülürken 23'ü ise Camp Hansen Deniz Üssü'nde tespit edildi. Camp Hansen Deniz Üssü, 6000 ABD'li askere ev sahipliği yapıyor.

Okinawa Valisi Denny Tamaki, düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Okinawa'da COVID-19 salgınını kontrol altına almak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Tamaki, ABD askeri üslerinde yaşanan COVID-19 vakalarına ilişkin son derece üzüntü duyduklarını açıkladı.

Tamaki, "ABD askerlerinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yeterli önlem aldıkları konusunda ciddi şüphelerimiz var" dedi. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haber ile birlikte Okinawa'daki ABD askeri üslerinde COVID-19 vakalarının yer aldığını belirtmişti ancak kaç vaka olduğu bilinmiyordu.

148 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanan Okinawa'da 7 kişi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre Amerika Birleşik Devletleri, cumartesi günü 66.000'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirdi .

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 12 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 212.993 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.363'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 194.515 olarak açıklandı.