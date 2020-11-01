Öksürük Sesinden Koronavirüs Tespit Edilebilecek

Öksürük sesinden Koronavirüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi. MIT tarafından oluşturulan yeni yapay zeka, özellikle asemptomatik kişilerin öksürüklerini fark edebilmesiyle dikkat çekiyor.

Bugünlerde öksürdüğünüzde COVID-19 mu yoksa sadece kuru bir öksürük mü diye merak etmeniz çok normal. Fakat bu yapay zeka sayesinde daha net bir cevap alabilirsiniz. MIT araştırmacıları, asemptomatik olsalar bile, COVID-19'a sahip kişilerin öksürüğünü tanıyabilen bir yapay zeka geliştirdiler.

COVID-19'a enfekte olan asemptomatik kişiler, hastalığın fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermiyorlar. Bu nedenle virüs testi yaptırma olasılıkları daha düşük ve enfeksiyonu farkından olmadan başkalarına yayabilirler.

MIT araştırmacıları, asemptomatik kişilerin öksürmelerinin sağlıklı bireylerden farklı olabileceğini keşfettiler. Bu farklılıklar insan kulağı tarafından anlaşılamıyor, ancak yapay zeka tarafından yakalanabileceği ortaya çıktı.

Öksürük sesinden Koronavirüs tespiti

MIT'nin oluşturduğu yapay sinir ağı, doğrulanmış COVID-19 vakalarına sahip kişilerin öksürüklerinin yüzde 98,5'ini tanıdı. Hatta asemptomatik olan hastaların yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tespit edebildi. MIT araştırma ekibi, yapay zeka modelini on binlerce öksürük ve konuşma örneği üzerinde eğittikten sonra bu sonuçları aldığını söylüyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre bundan sonraki adım, yapay sinir ağını kullanacak kolay bir uygulama oluşturmak. Araştırmacılar bunun, Koronavirüse yakalanma ihtimali olan kişiler için harika bir ön tarama aracı olabileceğini söylüyor. Hatta insanların günlük olarak taranabilmesi için hoparlörlere dahil edilebileceğini düşünüyorlar.

Öksürük sesinden koronavirüsü tespit eden yapay zekayı geliştiren araştırmacılar, "Ön tarama araçları her zaman arka planda açıksa ve sürekli olarak iyileştiriliyorsa, salgın hastalıklar geçmişte kalabilir" diyor. Yani dışarı çıkmanın sizin için güvenli olup olmadığını belirlemek için her gün telefonunuzdaki uygulamaya öksürmeniz yeterli olabilir.

MIT'nin yapay zekaya ilişkin düşündüğü bu uygulama, herkesin anında test yaptırabilmesi gibi bir anlama geliyor. Virüse yakalandığını düşünen kullanıcı her gün oturum açabilir, telefonuna öksürerek virüse enfekte olup olmadığı konusunda anında bilgi alabilir.