Öksürükten Koronavirüs Tespiti Yapılacak: Türkiye'de İlk!

Öksürükten koronavirüs tespiti yapabilen bir yazılım ve akıllı bileklik geliştirildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç öncülüğünde geliştirilen yapay zeka tabanlı yazılım, sahip olduğu 3 bin veri ile ses ve öksürük kayıtlarına göre virüs tespiti yapabilecek.

Öksürükten Koronavirüs Tespiti Nasıl Yapılacak?

İHA'daki habere göre "Hastalık Teşhisi ve Hasta Takip İçin Yapay Zeka Destekli Akıllı Bileklik Tasarım ve Uygulaması" isimli proje kapsamında 16 aylık bir süreç içerisinde sağlık sektöründe kullanılabilecek, giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir sistem geliştirildi.

Öksürük sesinden koronavirüs tespiti yapabilen sistem hakkında bilgi paylaşan Doç. Dr. Genç, "Bu akıllı bileklik aracılığıyla veri gönderiyoruz. Belirli semptomları gösteren hastaların bu giyilebilir sensörlerden gelen sinyaller vasıtasıyla merkez server'da kurulu olan yapay zeka destekli yazılım üzerinde bu veriler işlenerek hastaların hem teşhisi hem de takibini gerçekleştirebilmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Yazılımdaki en önemli özelliğin ses ve öksürük ile kişinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını büyük oranda tespit edebildiği olduğunu ifade eden Doç. Dr. Genç, "Yazılımda geldiğimiz en önemli noktalardan biri de korona virüs teşhisinin öksürükle tespitini gerçekleştiren yazılım üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Elimizdeki yaklaşık 3 bin tane veri ile herhangi bir kişiden almış olduğumuz ses ve öksürük kayıtlarına göre kişinin koronavirüs olup olmadığına karar vermeye çalışıyoruz. Bizim devam ettirdiğimiz çalışmalarda yüzde 60 ila 80 arasında bir başarı elde ederek bir kişinin öksürük ve ses verisinden koronavirüs olup olmadığını da saniyeler içerisinde tespit edebiliyoruz. Bunun Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz."

Dünyada çok değişik çalışmaların yapıldığını ve o çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Genç, "Şu an halihazırda Diyarbakır ve Mardin'de hastalarımızın üzerinde de bu saatler var ve onlar üzerinden veriler alıp onların anlık takiplerini gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri proje hakkında önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Genç, "Bu yazılım sistemi sayesinde hastanın anlık verilerini doktoru ve onun bağlı olduğu tüm sağlık birimlerindeki kişiler hatta Sağlık Bakanı da bu verileri görebilme şansına sahip olabilecek" sözlerine yer verdi.

Yazılıma ilişkin çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Genç, "İlk etapta bine yakında saati üretip hastalarımıza vererek yazılım sistemimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.