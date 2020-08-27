Okulların Açılmasıyla 9 Bin Çocuk COVID-19'a Yakalandı

ABD'nin Florida eyaletindeki okullar yeniden açılırken ve yüz yüze derslere başlarken son 15 gün içinde çocuklar arasında 9 bine yakın yeni COVID-19 vakası bildirildi. Akıllara gelen soru ise şu oldu: Okulların açılması Koronavirüsün yayılmasını mı sağlıyor?

ABD'de Ağustos başından beri her gün ortalama 40 binden fazla COVID-19 vakası çıkıyor ancak bu, ülke çapındaki okulların yeniden açılmasını engellemedi. İlkokullardan üniversitelere kadar tüm kurumlar öğrencileri tekrar karşılıyor ve viral salgın raporlarını pek önemsemiyorlar.

15 günde 9 bin yeni COVID-19 vakası

Florida'dan gelen 15 günlük Koronavirüs verileri, okulların yeniden açılmasından bu yana binlerce genç yetişkin ve çocuğun enfekte olduğunu gösteriyor. Florida'da 18 yaşın altındaki 48.730 kişi Koronavirüse yakalanmış durumda ve bu, 9 Ağustos'ta yayınlanan son rapordan bu yana 8.995 vaka artışı olduğunu gösteriyor.

605 binden fazla Koronavirüs vakası ile Florida, pandemi başladığından bu yana diğer 47 eyaletten daha fazla darbe aldı. Bir zamanlar pandeminin merkez üssü olarak kabul edilen New York bile henüz 500 bin pozitif vaka kaydetmiş değil.

Florida'da okulların tekrar kapanması pek mümkün değil. Florida yargıcı Pazartesi günü Eğitim Bakanlığının yürütme kararını geçici olarak bloke etti ve bunun güvenli devlet okullarına sahip olma şartını göz ardı ettiğini söyledi.

26 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu

Ülkemizde ise son 24 saat verilerine göre 1.313 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. 26 Ağustos Koronavirüs tablosuna göre 20 kişi hayatını kaybetti ve 1.002 kişi de iyileşti.