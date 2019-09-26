Okul Kantinlerinde Kart ile Ödeme Dönemi Başlıyor

Okul kantinlerinden kart ile ödeme yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulamanın pilot çalışması tamamlandı. Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card projesi kapsamında öğrenciler, kantinlerde kartla ödeme yapabilecek. Veliler de çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edebilecek.

Pilot uygulama kapsamında 1 yıl boyunca 25 okul kantininde öğrenciler nakit paranın yanı sıra kart ile de ödeme ödeme yaptı. Bir yılın sonunda veliler ve öğrenciler memnuniyet anketine katıldı. Anketten %95 olumlu geri dönüş alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi ve ücretsiz olarak dağıtılan kartları 20 bin öğrencinin kullandığını açıkladı.

Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını bilgisini paylaştı. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrenci tasarruf yapmasını öğreniyor. Kartla, sağlıksız ürünlerin alınması engellenebiliyor. Nakit parayla ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırıyoruz. Yatırımı gerçekleştiren Papara ekibine teşekkür ediyorum. İstanbuldan başlayarak Türkiye'nin her iline projeyi yayacağız. Yıl sonuna kadar 500 okulda projenin uygulanmasını amaçlıyoruz. Ardından her dönem 500 okula daha ulaşacağız."