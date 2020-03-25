Okul Tatili Uzatılacak Mı? İşte Son Durum

Öğrenciler ve veliler okul tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı. Öğrenciler uzaktan eğitim almakta. Peki son durum ne? Sizler için gelişmeleri bir araya getirdik.

Tatil Uzatılacak Mı?

Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Bilim Kurulu saat 13:30'da toplanacak. Yapılacak görüşmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasının saat 19:15'de yapılacağı söyleniyor.

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yapılacak açıklama sonrasında belli olacak.

24 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1.872'ye yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.